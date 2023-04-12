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提供存簿淪人頭帳戶 彰化警攻堅救3人抓3嫌

中央社／ 彰化縣12日電

民眾看見網路貸款廣告而提供銀行存簿、金融卡，又被犯嫌以日薪5000元工作機會遭騙拘禁，彰化警方攻堅救出陳姓、洪姓、何姓被害人，當場逮捕羅姓、王姓、吳姓犯嫌移送法辦。

羅姓主嫌等人透過網路刊登貸款廣告，騙取民眾銀行存簿、金融卡後，再帶至彰化縣芳苑鄉新寶村一戶透天民宅拘禁，彰化縣警察局刑事警察大隊日前接獲情資，報請彰化地方檢察署指揮偵辦，並與苗栗縣警察局苗栗分局共組專案小組，持法院核發搜索票前往攻堅。

彰化縣警察局刑警大隊副大隊長張安進今天召開破案記者會指出，攻堅行動當場逮捕羅姓、王姓、吳姓犯嫌，並成功救出遭囚禁的陳姓、洪姓、何姓被害人，現場查扣感應式警報監視器、分享器、眼罩、毒品安非他命、吸食器、銀行存簿及提款卡等贓物、證物。

張安進指出，羅嫌等人拘禁被害人期間，提供毒品供吸食以便控制行動；另外，破門攻堅時，吳嫌因遭毒品案通緝，拔腿往頂樓逃竄，不敵員警緊追落網，全案依涉犯刑法妨害自由、加重詐欺、毒品等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，經聲押，法院裁定羅嫌、吳嫌羈押禁見。

張安進說，羅嫌等人在網路刊登貸款訊息，並謊稱可提供日薪新台幣5000元的工作機會，被害人提供存簿、金融卡後，即帶往銀行設定約定轉帳，接著以提供工作機會為藉口，誘騙被害人至這處民宅拘禁達2、3週，期間試圖逃走未能成功，最後被警方救出。

毒品 警察

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