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曾逼聽佛經54小時！ 他討40萬元債活活打死人判7年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中鄒姓男子專責討債，曾燒燙被害人、逼戴耳機聽佛經54小時凌虐，後又撂6名同夥押走盧姓男子逼他還40萬元，用膠帶蒙眼、嘴巴載往南投狠下重手痛毆，結果對方活活遭打死，鄒等載盧赴醫院、報警自首，犯後也全坦承，法院依傷害致死、私刑拘禁罪判他7年，可上訴。

檢警調查，鄒男認為朋友遭盧男投資詐騙40萬元，2022年6月10日找來陳姓、林姓、2名黃姓及許姓同夥各開1輛賓士、BMW到盧男位於西屯區的1處高級社區，成員翻牆入內開門還持辣椒水、鐵鎚在中庭埋伏，11日凌晨3點多盧回家隨即遇襲。

盧狂奔至附近巷弄仍遭眾人圍堵上銬，並用膠帶纏眼、嘴巴塞進車內，眾人還用鐵鎚打他手掌、小腿凌虐，並載到南投水里1處倉庫拘禁逼迫他還錢，但鄒等人認為盧態度差，輪流拿鋁棒痛毆他四肢、背部，凌虐至下午2點多發現盧失去呼吸。

鄒等再將盧男塞進後車廂，期間打119稱和盧衝突其狀況不佳，再將人送到台中澄清醫院，但盧已經傷重死亡，警方據報到醫院逮人，並循線將其餘共犯拘提。

法院審理時，鄒等7人均坦承不諱，並有盧男社區、醫院及路口監視器畫面，另鄒男、林男身上也沾染有血跡，及扣案手機內照片、驗屍等可佐證。

法院發現，鄒男2020年才因討債，糾眾痛毆1名蔡姓被害人，並朝他燒燙、膠帶纏眼口，並強迫戴耳機播放佛經長達54小時，對方不堪痛苦還錢才獲釋，鄒被依傷害罪判8月，這次又用類似手法應加重其刑，但鄒等案發自行打110報案，符合自首予以減刑。

法院考量，鄒等人不思正當管道隨意剝奪盧男自由又毆打致死，對社會治安造成重大威脅，考量犯後坦承、態度尚可，而鄒、陳及林3人亂棍毆死盧，手段凶狠，但全數和被害家屬和解賠償完畢。

法院審理後依致死、私刑拘禁等罪，各判鄒男6年8月、4月，其餘6人各依傷害致死、私行拘禁判5年9月至2月不等徒刑。

法院依傷害致死、私刑拘禁等罪判鄒男7年。記者曾健祐／攝影
法院依傷害致死、私刑拘禁等罪判鄒男7年。記者曾健祐／攝影

自首 南投 監視器

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