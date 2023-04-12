吸毒男詐騙又販毒 被逮時自爆這星座 警連續逮11嫌送辦

雲林虎尾警分局去年底循線在土庫鎮馬光郵局抓到詐騙車手正在提領贓款，3人當場被逮，孰料，警方溯源徹查發現，竟還有另1組人持續在外犯案，誆騙人數多達54人且遍布全台，經分析又查出案外案，鎖定4名販毒成員，本月7日發動第3波搜索拘補到案，全案依法送辦。

虎尾警方去年12月16日接獲線報，有詐欺車手集團在虎尾、土庫等一帶使用人頭帳戶的金融卡提領贓款，雲林地檢署檢察官葉喬鈞指揮成立專案小組偵辦，隔日果真在馬光郵局目睹嫌犯正在提領贓款，22歲張男等3人當場就逮，並查獲10萬多元及毒品1批。

警方持續追查，同年又在12月19、20日拘捕該集團24歲毛男等3名車手，其以收購人頭帳戶，再交由車手提領詐騙所得等手法，詐騙54名被害人，得手總金額高達276萬元，隔沒幾天再發動第2波搜索拘捕30歲陳男、楊女情侶檔等嫌到案，警方在他身上起獲存摺、提款卡，還有大麻煙草真空包、大麻巧克力、毒品咖啡包、封口機、真空包裝機、分裝袋及電子磅秤等物。

陳男遭逮時還一度高喊「我是牡羊座、29歲！」，疑自身施用毒品過量而出現怪異言行，令承辦員警傻眼又啼笑皆非，陳因罪行重大，經法院聲押獲准。