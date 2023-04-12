不滿問路被嗆 街友持磚頭、木棍釀一死一傷 一審判16年

屏東縣32歲街友陳姓男子與李男、張男互不相識，僅因生活不順遂，想起先前向李男問路，遭李男嗆三字經，持磚頭攻擊在鐵道橋下熟睡李男，李男送醫不治，接著騎單車到屏東市西市場，想起張男曾與他起口角，持木棍打傷張男。屏東地院審結，今將陳男犯殺人罪、殺人未遂罪，應執行有期徒刑16年，可上訴。

判決指出，全案發生在2021年10月25日晚間，陳姓街友因生活不順遂，想請先前曾向街友李姓男子問路，遭李男不友善回應還三字經怒罵，竟趁李男在屏東市公勇路對面鐵道橋下，趁李睡覺時，持磚頭朝李男頭部猛砸，送醫後不治。

陳男打完李男後，又想請曾與張姓男子發生口角，懷恨在心，騎單車到西市場張男家，趁著張男開門，持木棒猛力敲擊頭部，張男兒子聽到父親高呼救命趕來阻止，並將陳壓制在地上。

合議庭認為，陳男與兩人不相識，素無仇怨，僅因細故對兩人心生不滿，持磚塊、實心木棍重擊對方，造成一死一傷。張男傷勢嚴重，造成後遺症，張男說，頭部傷口花3個多月才癒合，眼睛看不太清楚，耳朵也不靈，可見張男傷後，身心、生活層面均產生重大變化，損害程度及範圍甚鉅。

合議庭審理後，陳男事後坦承傷害，始終否認殺人及殺人未遂，亦未與告訴人達成和解或賠償其所受損害，犯後態度難謂良好，陳男已有多次傷害、暴力前科，顯見情緒控管能力不佳，有使用暴力手段排解不滿的傾向，素行不良。