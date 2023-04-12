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影／3年輕女被騙當人頭 餵毒拘禁達3周 警攻堅救人

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

3名年輕女子欲在網路申辦款留下訊息，詐騙集團分別連絡到她們，表示可以貸款，還誘騙提供銀行存簿、金融卡充當人頭帳戶，每天還有5000元工作機會，在約定見面後，即將她們拘禁達2到3周，甚至還以毒品控制行動，彰化縣警察局據報後，本月7日在彰化縣芳苑鄉一棟透天厝拂曉攻堅，將3名歹徒逮獲，救出3名被害人。

警方表示，警方除當場逮獲羅姓、王姓及吳姓3名犯罪嫌疑人外，還起出監視器、分享器、眼罩、安非他命毒品、吸食器、銀行存簿及提款卡等贓證物，偵詢後，依妨害自由、加重詐欺及毒品等罪嫌移送彰化地檢署，3嫌均被聲押獲准。由於他們主要負責限制被害人行動，以確認人頭帳戶可用性，被害人在拘禁過程未遭凌虐、毆打等情事。

警方調查，三名被害女子中，2人23歲、1人24歲，她們因有貸款需求，在網路上留下訊息，詐騙集團分別連絡到她們，表示可以貸款，還誘騙如果留下銀行存簿、金融卡，每天還有5000元工作機會，在約定見面後，限制她們的行動，為了確保人頭帳戶可用性，將她們拘禁。

她們原本被拘禁在中部某縣市約兩周，直到上月31日被轉移到彰化縣芳苑鄉新寶村一處透天厝拘禁，為了防止她們脫逃，3嫌在屋內裝有6具監視器，只要她們一有脫逃動靜，就會被發現，甚至還以毒品控制一名被害人行動，她們脫逃無門。

彰化縣警察局接獲情資，經過查訪、跟監，本月7日清晨動用20多名警力攻堅，在破門後，逐一樓層搜索，分別將在睡夢中的羅姓、王姓男子逮獲，另被毒品通緝的吳嫌警覺性高，聽到異響，立即衝到頂樓逃跑，但警方早已監控，在頂樓將他制伏。

彰化警方逮獲3名嫌疑人，偵詢後，依妨害自由、加重詐欺及毒品等罪嫌移送彰化地檢署，均被聲押獲准。圖／警方提供
彰化警方逮獲3名嫌疑人，偵詢後，依妨害自由、加重詐欺及毒品等罪嫌移送彰化地檢署，均被聲押獲准。圖／警方提供
彰化警方除逮獲3名嫌疑人，還起出監視器及毒品等證物。記者劉明岩／攝影
彰化警方除逮獲3名嫌疑人，還起出監視器及毒品等證物。記者劉明岩／攝影
彰化警方攻堅，當場將在睡夢中的嫌疑人制伏。圖／警方提供
彰化警方攻堅，當場將在睡夢中的嫌疑人制伏。圖／警方提供
彰化警方拂曉攻堅，當場將在睡夢中的嫌疑人制伏。圖／警方提供
彰化警方拂曉攻堅，當場將在睡夢中的嫌疑人制伏。圖／警方提供
彰化警方攻堅，當場將在睡夢中的嫌疑人制伏。圖／警方提供
彰化警方攻堅，當場將在睡夢中的嫌疑人制伏。圖／警方提供
彰化警方拂曉攻堅，當場將在睡夢中的嫌疑人制伏。圖／警方提供
彰化警方拂曉攻堅，當場將在睡夢中的嫌疑人制伏。圖／警方提供

毒品 詐騙集團

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