影／3年輕女被騙當人頭 餵毒拘禁達3周 警攻堅救人

3名年輕女子欲在網路申辦款留下訊息，詐騙集團分別連絡到她們，表示可以貸款，還誘騙提供銀行存簿、金融卡充當人頭帳戶，每天還有5000元工作機會，在約定見面後，即將她們拘禁達2到3周，甚至還以毒品控制行動，彰化縣警察局據報後，本月7日在彰化縣芳苑鄉一棟透天厝拂曉攻堅，將3名歹徒逮獲，救出3名被害人。

警方表示，警方除當場逮獲羅姓、王姓及吳姓3名犯罪嫌疑人外，還起出監視器、分享器、眼罩、安非他命毒品、吸食器、銀行存簿及提款卡等贓證物，偵詢後，依妨害自由、加重詐欺及毒品等罪嫌移送彰化地檢署，3嫌均被聲押獲准。由於他們主要負責限制被害人行動，以確認人頭帳戶可用性，被害人在拘禁過程未遭凌虐、毆打等情事。

警方調查，三名被害女子中，2人23歲、1人24歲，她們因有貸款需求，在網路上留下訊息，詐騙集團分別連絡到她們，表示可以貸款，還誘騙如果留下銀行存簿、金融卡，每天還有5000元工作機會，在約定見面後，限制她們的行動，為了確保人頭帳戶可用性，將她們拘禁。

她們原本被拘禁在中部某縣市約兩周，直到上月31日被轉移到彰化縣芳苑鄉新寶村一處透天厝拘禁，為了防止她們脫逃，3嫌在屋內裝有6具監視器，只要她們一有脫逃動靜，就會被發現，甚至還以毒品控制一名被害人行動，她們脫逃無門。