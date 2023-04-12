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下指令監禁「豬仔」！「台版柬埔寨」幕後首腦栽了

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檢警追查數月！「台版柬埔寨」幕後首腦栽了

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

士林地檢署指揮偵辦台版柬埔寨案，昨新北市刑大、保安大隊霹靂小組分別在新北、台中、台北等地逮獲幕後成員，圖為主嫌杜男遭逮。記者李易昌／翻攝
士林地檢署指揮偵辦台版柬埔寨案，昨新北市刑大、保安大隊霹靂小組分別在新北、台中、台北等地逮獲幕後成員，圖為主嫌杜男遭逮。記者李易昌／翻攝
2022年11月初發生的台版柬埔寨囚禁致3死案，救援「豬仔」行動挑動檢警神經。士林地檢署火速起訴詐團29人，並指示警方後續追查。昨上午警方在新北、台中、台北等地，逮獲綽號「藍道」28歲杜男、「泰勒」29歲薛男等7人到案，目前仍在偵訊中。

去年桃園、新北等地的假求職真詐欺拘禁案件，警方救出58名被害人，但仍有3人在囚禁過程中死亡。台版柬埔寨豬仔一時為台灣民眾熱議，檢警繃緊神經，追查並陸續緝獲代號「S姐」傅姓女子及「茶董」陳姓男子等29名成員。

士林地檢署迅速起訴29人，並指示警方擴大追查。經調查，傅女、陳男去年9月起成立詐欺拘禁據點，落網後便供出皆由杜男等人下指令，其中所騙得贓款皆轉成虛擬貨幣層層轉帳，再變賣獲取現金。

經過長時間蒐證、追蹤金流，昨出動新北市刑大、保大霹靂小組在新北土城、台中、台北等地逮捕杜男、薛男等7人到案，查扣虛擬貨幣錢包、銀行存摺及筆記型電腦等證物，目前警方偵詢中，詢後將依涉違反組織犯罪防制條例、私行拘禁致死、詐欺等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

士林地檢署指揮偵辦台版柬埔寨案，昨新北市刑大、保安大隊霹靂小組分別在新北、台中、台北等地逮獲幕後成員，圖為主嫌杜男遭逮。記者李易昌／翻攝
士林地檢署指揮偵辦台版柬埔寨案，昨新北市刑大、保安大隊霹靂小組分別在新北、台中、台北等地逮獲幕後成員，圖為主嫌杜男遭逮。記者李易昌／翻攝
士林地檢署指揮偵辦台版柬埔寨案，昨新北市刑大、保安大隊霹靂小組分別在新北、台中、台北等地逮獲幕後成員。記者李易昌／翻攝
士林地檢署指揮偵辦台版柬埔寨案，昨新北市刑大、保安大隊霹靂小組分別在新北、台中、台北等地逮獲幕後成員。記者李易昌／翻攝

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