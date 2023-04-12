屏警為期1個月掃黑 查獲槍械子彈與毒品

屏東縣警察局執行「全國同步掃黑專案行動」為期1個月，共臨檢414處治安顧慮場所，查獲各類刑案共405名犯嫌，查扣10把槍械、88顆子彈，同時破獲詐騙機房與毒品。

警方調查，洪姓主嫌為逼討債務糾眾強押被害人拘禁並毆打凌虐，甚至強逼被害人到多家銀行辦理金融帳戶、網銀及金融卡等暴力犯行，蒐證後報請屏檢指揮偵辦，持拘票、傳票將洪姓主嫌及7名共犯執行到案，查扣開山刀、鋁（棍）棒、第三級毒品K他命4包（毛重3.8公克）、手機等證物。

屏東刑警大隊副大隊長林紅忠接受媒體聯訪表示，為有效壓制黑道囂張氣焰，今年3月8日至4月9日展開為期1個月的「全國同步掃黑專案行動」，強力執行臨檢勤務，動用警力1446人次，臨檢414處治安顧慮場所。

林紅忠指出，結合屏東縣政府各局處執行聯合稽查，行政裁罰17件、廢止營業登記1件；查獲治平目標2人、共犯10人（其中2人遭法院裁押）；賭博電玩1件15人；槍砲案8件10人、查扣各類非制式槍械10把、子彈88顆；查獲詐欺機房2件9人、集團性詐欺案件4件39人、一般詐欺案件37件39人；各類毒品案152件149人；查獲含屏東外役監涂姓脫逃犯及各類逃犯共132人，依法移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣警局長蔡文峰表示，秉持縣長周春米「屏東向前、希望城市」施政理念外，依警政署長黃明昭「打擊犯罪、掃黑制暴」警政策略，在屏檢指揮下持續針對轄內可疑幫派「堂口」、「依附寄生行業」等治安顧慮場所嚴查清剿，並向不法宣示警方追緝決心。