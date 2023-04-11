沿海浮屍案／14越南人疑開船偷渡 離台中不到10公里翻船遇難

台灣沿海今年2月起1個半月密集出現浮屍，專案小組查出14名越南人赴大陸買快艇再自行駕船偷渡來台，研判翻船全數罹難，推測船難位置離台中港不到10公里，已確認10具浮屍是偷渡的越南人，其中含台中港離岸風電平台1具男性遺體，尚有4人待清查。

海巡署、警政署組專案小組，在部分浮屍身上找到越南證件，通報越方查訪在越家屬，發現14人是互相認識且住附近的親友，行前曾告知家屬要來台打工，先走陸路偷渡到大陸廣西，再搭車至福建，集資向大陸人購買一艘快艇，疑在2月18至20日自行開船來台。

法務部法醫研究所比對家屬提供DNA檢體，刑事局採集遺體指紋比對移工指紋資料庫，確認10具浮屍身分與14人名單相符，含距離台中港約9公里的離岸風電平台上1具男性遺體。專案小組調查該男被曝曬死亡，推測船難位置離岸不遠，落海才能游上平台。

辦案單位分析，偷渡期間海象不佳、水溫低，又是開放水域，若非經專業訓練，偷渡客沒有體力及泳技長距離海泳，翻船位置可能距離平台不到1公里，離台中港不到10公里，不過還要計算洋流等因素影響，變數不少。

依家屬說法，偷渡客買快艇自行駕駛，專案小組也未掌握事證顯示兩岸人蛇集團涉入或死者是被「丟包」，研判每人買船成本低於找「船老大」載送偷渡行情價30萬元；但偷渡快艇如何「閃避」海巡雷達監看，台灣有無人蛇接頭，都尚待釐清。