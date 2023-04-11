快訊

蔡總統安全簡報無軍方「他」卻在場 楊永明批：縱容親信、輕忽專業

帥氣學霸兒一夕爆紅！ 徐乃麟靠四字心法養出耶魯博士

沿海浮屍案／14越南人疑開船偷渡 離台中不到10公里翻船遇難

聯合報／ 記者李奕昕翁至成／台北即時報導

台灣沿海今年2月起1個半月密集出現浮屍，專案小組查出14名越南人赴大陸買快艇再自行駕船偷渡來台，研判翻船全數罹難，推測船難位置離台中港不到10公里，已確認10具浮屍是偷渡的越南人，其中含台中港離岸風電平台1具男性遺體，尚有4人待清查。

海巡署、警政署組專案小組，在部分浮屍身上找到越南證件，通報越方查訪在越家屬，發現14人是互相認識且住附近的親友，行前曾告知家屬要來台打工，先走陸路偷渡到大陸廣西，再搭車至福建，集資向大陸人購買一艘快艇，疑在2月18至20日自行開船來台。

法務部法醫研究所比對家屬提供DNA檢體，刑事局採集遺體指紋比對移工指紋資料庫，確認10具浮屍身分與14人名單相符，含距離台中港約9公里的離岸風電平台上1具男性遺體。專案小組調查該男被曝曬死亡，推測船難位置離岸不遠，落海才能游上平台。

辦案單位分析，偷渡期間海象不佳、水溫低，又是開放水域，若非經專業訓練，偷渡客沒有體力及泳技長距離海泳，翻船位置可能距離平台不到1公里，離台中港不到10公里，不過還要計算洋流等因素影響，變數不少。

依家屬說法，偷渡客買快艇自行駕駛，專案小組也未掌握事證顯示兩岸人蛇集團涉入或死者是被「丟包」，研判每人買船成本低於找「船老大」載送偷渡行情價30萬元；但偷渡快艇如何「閃避」海巡雷達監看，台灣有無人蛇接頭，都尚待釐清。

據統計，2月18日至上月29日發現20具浮屍，案件由高檢署統籌分工、台南地檢署指揮偵辦，已確認其中9具是自殺或意外落水的台灣人，無關偷渡案。

台中港離岸風機平台本月七日發現一具男屍，檢、巡追查，懷疑是越南偷渡客遭人蛇丟包死亡。記者廖炳棋／翻攝
台中港離岸風機平台本月七日發現一具男屍，檢、巡追查，懷疑是越南偷渡客遭人蛇丟包死亡。記者廖炳棋／翻攝

偷渡 越南 人蛇集團

延伸閱讀

台沿海發現多名越南偷渡犯與浮屍 越外交部晚間回應了

浮屍又添一具 高雄前鎮漁港打撈上身赤裸本國籍男子

台灣沿海出現浮屍 沈富雄揭密「悲慘世界」：這群人是未爆彈

越南籍7浮屍有人合法出境為何偷渡？ 移民署指恐和這條規定有關

相關新聞

台南男遭槍殺丟包疑一槍畢命 死者母哭訴要真相：兒都不願闔眼

台南27歲徐姓男子8日遭槍殺丟包醫院身亡，檢警下午會同法醫師在台南市立殯儀館解剖，發現子彈貫穿心臟，疑似一槍畢命。「我只...

俄羅斯MT4外匯假投資詐騙5千萬 車手團領贓款33人被抓

詐騙集團上網招收外匯投資，收錢不出金，向30人騙走5千萬元，由黃姓男子為首車手集團提領贓款。刑事局查獲黃等33人依違反詐...

內湖家外遭連開15槍 前製作人曝慘案過程嘆：生活單純未與人結怨

檢警偵辦北市內湖槍擊案，午間派員進一步詢問王姓傷者，王男稱其生活單純、未與人結怨，不認識槍手，昨晚遭遇槍手時，對方曾向他...

資深警曝槍手逃亡計畫「3關鍵」 內湖槍擊案偵辦遇瓶頸

檢警偵辦內湖槍擊案進入第16小時，追緝槍手仍陷瓶頸，因槍手犯案後逃往南湖大橋方向，沿堤外道路逃逸，可能的逃逸路線多，監視...

虛擬貨幣投資失利自導自演 竹聯明仁會持槍搞囚禁...強索1200萬元

竹聯幫明仁會吳姓男子以同夥虛擬貨幣投資失利，損失上千萬元為由，率幫眾至對方公司恐嚇「給我賠償」，攜槍強索40萬顆泰達幣（...

影／通緝犯解送桃園地院歸案後脫逃 警方緝捕到案

一名蘇姓男子因槍砲案件被桃園地方法院通緝，今天被警方緝捕解送歸案後，傳上午近11時從桃園地院脫逃，目前法院已通報各地警方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦