毒品通緝犯遭警鎖定 泡麵藏安毒被起獲法辦
高雄市40歲蔡姓男子因涉毒品案件，遭台南地方檢察署發布通緝。警方掌握情資，得知他在台南市永康地區承租房屋躲藏，昨天下午前往逮捕， 在16碗泡麵和衛生紙內搜出藏放的34包安非他命，重597公克；警詢後依涉嫌毒品罪嫌法辦，並解送歸案。
台南市警二分局偵查隊偵辦毒品案溯源，獲報蔡姓男子涉毒品案件，今年3月分別遭高雄地方法院及台南地方檢察署發布通緝。近期掌握情資，得知其於永康地區承租房屋躲藏，員警昨天下午5點前往埋伏，趁其返回欲進屋時上前控制並確認身分逮捕。
蔡被逮捕時，背包內被發現持有安非他命毒品，員警隨後進屋查看，在櫃子衛生紙內又發現1包重達278公克安毒，隨後見屋內10多碗泡麵放置地下，甚為可疑，經拿起1碗打開查看，發現竟藏放毒品，仔細檢查發現每包泡麵內都藏有1包安非他命。
員警將蔡嫌及毒品證物帶回調查，涉嫌持毒品為第二級毒品安非他命，共計34包597公克；全案依毒品危害防制條例罪嫌移送，通緝部分另解送歸案，後續擴大追查毒品來源及流向。
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