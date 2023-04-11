快訊

帥氣學霸兒一夕爆紅！ 徐乃麟靠四字心法養出耶魯博士

知名設計師開特斯拉自撞分隔島 死因曝光家屬低調回應

毒品通緝犯遭警鎖定 泡麵藏安毒被起獲法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

高雄市40歲蔡姓男子因涉毒品案件，遭台南地方檢察署發布通緝。警方掌握情資，得知他在台南市永康地區承租房屋躲藏，昨天下午前往逮捕， 在16碗泡麵衛生紙內搜出藏放的34包安非他命，重597公克；警詢後依涉嫌毒品罪嫌法辦，並解送歸案。

台南市警二分局偵查隊偵辦毒品案溯源，獲報蔡姓男子涉毒品案件，今年3月分別遭高雄地方法院及台南地方檢察署發布通緝。近期掌握情資，得知其於永康地區承租房屋躲藏，員警昨天下午5點前往埋伏，趁其返回欲進屋時上前控制並確認身分逮捕。

蔡被逮捕時，背包內被發現持有安非他命毒品，員警隨後進屋查看，在櫃子衛生紙內又發現1包重達278公克安毒，隨後見屋內10多碗泡麵放置地下，甚為可疑，經拿起1碗打開查看，發現竟藏放毒品，仔細檢查發現每包泡麵內都藏有1包安非他命。

員警將蔡嫌及毒品證物帶回調查，涉嫌持毒品為第二級毒品安非他命，共計34包597公克；全案依毒品危害防制條例罪嫌移送，通緝部分另解送歸案，後續擴大追查毒品來源及流向。

蔡姓毒品男通緝犯（左）涉嫌將安毒藏在泡麵碗內，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
蔡姓毒品男通緝犯（左）涉嫌將安毒藏在泡麵碗內，被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品 台南 衛生紙 泡麵

延伸閱讀

怪手堆高機都偷 新竹2竊車慣犯落網 毒品也被警搜出

南港警約友見面多次吸安助興 被依藥事法罪起訴

「外送到家」販毒多年 警破門他狼狽遭逮被收押

桃園警方強力臨檢掃黑 查獲改造槍械及毒品

相關新聞

台南男遭槍殺丟包疑一槍畢命 死者母哭訴要真相：兒都不願闔眼

台南27歲徐姓男子8日遭槍殺丟包醫院身亡，檢警下午會同法醫師在台南市立殯儀館解剖，發現子彈貫穿心臟，疑似一槍畢命。「我只...

俄羅斯MT4外匯假投資詐騙5千萬 車手團領贓款33人被抓

詐騙集團上網招收外匯投資，收錢不出金，向30人騙走5千萬元，由黃姓男子為首車手集團提領贓款。刑事局查獲黃等33人依違反詐...

內湖家外遭連開15槍 前製作人曝慘案過程嘆：生活單純未與人結怨

檢警偵辦北市內湖槍擊案，午間派員進一步詢問王姓傷者，王男稱其生活單純、未與人結怨，不認識槍手，昨晚遭遇槍手時，對方曾向他...

資深警曝槍手逃亡計畫「3關鍵」 內湖槍擊案偵辦遇瓶頸

檢警偵辦內湖槍擊案進入第16小時，追緝槍手仍陷瓶頸，因槍手犯案後逃往南湖大橋方向，沿堤外道路逃逸，可能的逃逸路線多，監視...

虛擬貨幣投資失利自導自演 竹聯明仁會持槍搞囚禁...強索1200萬元

竹聯幫明仁會吳姓男子以同夥虛擬貨幣投資失利，損失上千萬元為由，率幫眾至對方公司恐嚇「給我賠償」，攜槍強索40萬顆泰達幣（...

影／通緝犯解送桃園地院歸案後脫逃 警方緝捕到案

一名蘇姓男子因槍砲案件被桃園地方法院通緝，今天被警方緝捕解送歸案後，傳上午近11時從桃園地院脫逃，目前法院已通報各地警方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦