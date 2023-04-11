台南男遭槍殺丟包疑一槍畢命 死者母哭訴要真相：兒都不願闔眼

台南27歲徐姓男子8日遭槍殺丟包醫院身亡，檢警下午會同法醫師在台南市立殯儀館解剖，發現子彈貫穿心臟，疑似一槍畢命。「我只想要一個真相」徐男母親哭訴，兒子死不瞑目，希望檢察官幫幫我們。她對著鏡頭不斷鞠躬，直說「拜託！拜託！」。

檢警下午3時會同法醫師解剖，徐男父母及女友等均到場，檢方當場也召開偵查庭，詢問家屬意見後，並開出死亡證明書，隨後將遺體發交死者家屬辦理後事。

徐母難掩悲傷，痛哭失聲，「我只想要一個真相」她說，兒子死後都不願闔眼，希望檢察官能追出一個真相，因為疑點實在太多太多了，希望檢察官能幫幫我們。她不斷鞠躬，直說「拜託！拜託！」。