俄羅斯MT4外匯假投資詐騙5千萬 車手團領贓款33人被抓

詐騙集團上網招收外匯投資，收錢不出金，向30人騙走5千萬元，由黃姓男子為首車手集團提領贓款。刑事局查獲黃等33人依違反詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌送辦，檢方命黃20萬元交保，其餘15人以5至10萬元交保。

警方調查，詐團今年8月起假冒俄羅斯公司的「MetaTrader 4」外匯交易平台名義，透過臉書登廣告，將被害人加入LINE投資群組，慫恿投資外匯，指示匯款至境內人頭公司帳戶，再以網路銀行層層轉帳，收錢不出金。

22歲黃姓男子指揮車手以ATM或赴銀行臨櫃提領贓款，他匯集後交至高雄市仁武區某住宅大樓租屋處；車手白天工作，晚間在楠梓區一處鐵皮屋休息。被害人陸續報案，台北市一名中年女子被騙1500萬元最多。

刑事局偵四大隊第三隊追查，去年11月、今年1月及上月15日行動，搜索租屋處及鐵皮屋，拘提、通知黃等33人，隨案移送其中16人。黃曾因車手案被查獲，他否認詐騙，稱買賣網路遊戲帳號，部分犯嫌坦承犯案。

警方清查，詐團以資訊、電子名義成立5、6間人頭公司開戶，轉帳4層帳戶，除領出贓款，部分轉至綁定虛擬通貨交易所的帳戶，因租屋處有電腦及香港手機門號「黑莓卡」，懷疑是轉帳水房，查扣電腦分析。