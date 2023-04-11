內湖家外遭連開15槍 前製作人曝慘案過程嘆：生活單純未與人結怨

檢警偵辦北市內湖槍擊案，午間派員進一步詢問王姓傷者，王男稱其生活單純、未與人結怨，不認識槍手，昨晚遭遇槍手時，對方曾向他問路，離去後返回，就朝他開槍，他忍痛向附近大樓警衛求助才獲救；全案槍手作案動機等，詳細案情仍有待釐清。

據悉，中彈受傷的51歲王姓男子，昨晚送醫後無生命危險，今早手術治療，中午過後狀況恢復，警方派員進一步詢問案情。

王男表示，他生活狀況單純，從未與人結怨或欠債，更不認識槍手；案發前，槍手曾帶著裝有便當的塑膠袋向他問路，他回答「不知道」，對方便離去，不久後返回，對方手上少了便當，他好奇詢問「你送完了唷？」對方就持槍連開，將其打傷，槍手逃逸後，他才向附近大樓警衛求救。

警方調查，王男昨晚駕車載送妻子返家，不久在住家巷弄內遭槍擊，現場遺留15枚彈殼，初判槍手至少連開15槍，王男左小腿中彈，有4處傷口，所幸無生命危險。