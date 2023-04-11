快訊

遭4.5公尺巨鱷「拖入水底想活活溺死」 漁夫出神招撿回一命專家直呼奇蹟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

資深警曝槍手逃亡計畫「3關鍵」 內湖槍擊案偵辦遇瓶頸

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

檢警偵辦內湖槍擊案進入第16小時，追緝槍手仍陷瓶頸，因槍手犯案後逃往南湖大橋方向，沿堤外道路逃逸，可能的逃逸路線多，監視器布建密度低，目前仍未鎖定確切對象，內湖警分局則調配各警所警力，組成監視器調閱小組，全力追查槍手行蹤。

警方調查，51歲王姓男子家住台北市內湖區康寧路三段巷弄內，昨晚10時開車載送妻子返家，不久在住處外遭遇槍手，遭連開至少15發後，左小腿中彈受傷，送醫後無生命危險；王男初步表示，未與人結仇，不認識槍手，不知為何被人開槍。

涉案槍手昨晚面帶口罩、身穿深色外套，騎乘機車前往案發現場附近，停妥機車後換穿某外送平台制服外套，步行數公尺，朝王男開槍後返回停車處，騎車逃逸。

警方表示，王男今早手術後，已派員到院準備詢問，釐清案情；案發現場拾獲15枚9mm彈殼，初判槍手至少開15槍；目前已調集警力組成監視器調閱小組，全力追查槍手下落。

據悉，王男曾任電視節目製作人，但已隱退做生意。相關監視器畫面顯示，槍手所騎機車車牌經過變造，作案前在現場蹲點至少30分鐘，犯案後立刻朝南湖大橋方向逃逸，進入堤外道路逃逸。

資深員警指出，台北市堤外道路監視器密度較低，槍手從南湖大橋處進入堤外，包含自行車道，向東可通往汐止、南港，向西可到松山甚至通過大直地區進去中山區，可能的逃逸路線太多，加上槍手身分未明、車牌又是變造的，種種因素目前偵辦進度陷入瓶頸的主要原因

槍手犯案後立刻朝南湖大橋方向逃逸，進入堤外道路逃逸。記者李隆揆／翻攝
槍手犯案後立刻朝南湖大橋方向逃逸，進入堤外道路逃逸。記者李隆揆／翻攝

監視器 內湖 槍擊

延伸閱讀

【Daily Podcast】美國肯塔基州槍擊案／美國機密文件外洩事件，各國的反應／達賴喇嘛「伸舌頭」爭議

影／內湖槍擊案槍手模樣曝光！變裝包緊緊...警疑案情不單純

內湖連開15槍傷人左小腿 槍手變裝外送員、掛機車假車牌躲追緝

傳將被開除 美肯塔基州銀行員工持槍濫射5死8傷

相關新聞

內湖家外遭連開15槍 前製作人曝慘案過程嘆：生活單純未與人結怨

檢警偵辦北市內湖槍擊案，午間派員進一步詢問王姓傷者，王男稱其生活單純、未與人結怨，不認識槍手，昨晚遭遇槍手時，對方曾向他...

資深警曝槍手逃亡計畫「3關鍵」 內湖槍擊案偵辦遇瓶頸

檢警偵辦內湖槍擊案進入第16小時，追緝槍手仍陷瓶頸，因槍手犯案後逃往南湖大橋方向，沿堤外道路逃逸，可能的逃逸路線多，監視...

虛擬貨幣投資失利自導自演 竹聯明仁會持槍搞囚禁...強索1200萬元

竹聯幫明仁會吳姓男子以同夥虛擬貨幣投資失利，損失上千萬元為由，率幫眾至對方公司恐嚇「給我賠償」，攜槍強索40萬顆泰達幣（...

通緝犯解送桃園地院歸案後脫逃 警方緝捕到案

一名蘇姓男子因槍砲案件被桃園地方法院通緝，今天被警方緝捕解送歸案後，傳上午近11時從桃園地院脫逃，目前法院已通報各地警方...

影／內湖槍擊案槍手模樣曝光！變裝包緊緊...警疑案情不單純

台北市內湖區昨晚發生槍擊案，現場1名王姓男子左小腿中彈受傷，送醫後無生命危險，警方介入追查，發現槍手作案時還特別變裝，騎...

內湖連開15槍傷人左小腿 槍手變裝外送員、掛機車假車牌躲追緝

台北市內湖區昨晚發生槍擊案，51歲王姓男子在住家附近遭另名男子連開數槍，左小腿中彈，送醫救治後無生命危險，正恢復當中，警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦