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資深警曝槍手逃亡計畫「3關鍵」 內湖槍擊案偵辦遇瓶頸
檢警偵辦內湖槍擊案進入第16小時，追緝槍手仍陷瓶頸，因槍手犯案後逃往南湖大橋方向，沿堤外道路逃逸，可能的逃逸路線多，監視器布建密度低，目前仍未鎖定確切對象，內湖警分局則調配各警所警力，組成監視器調閱小組，全力追查槍手行蹤。
警方調查，51歲王姓男子家住台北市內湖區康寧路三段巷弄內，昨晚10時開車載送妻子返家，不久在住處外遭遇槍手，遭連開至少15發後，左小腿中彈受傷，送醫後無生命危險；王男初步表示，未與人結仇，不認識槍手，不知為何被人開槍。
涉案槍手昨晚面帶口罩、身穿深色外套，騎乘機車前往案發現場附近，停妥機車後換穿某外送平台制服外套，步行數公尺，朝王男開槍後返回停車處，騎車逃逸。
警方表示，王男今早手術後，已派員到院準備詢問，釐清案情；案發現場拾獲15枚9mm彈殼，初判槍手至少開15槍；目前已調集警力組成監視器調閱小組，全力追查槍手下落。
據悉，王男曾任電視節目製作人，但已隱退做生意。相關監視器畫面顯示，槍手所騎機車車牌經過變造，作案前在現場蹲點至少30分鐘，犯案後立刻朝南湖大橋方向逃逸，進入堤外道路逃逸。
資深員警指出，台北市堤外道路監視器密度較低，槍手從南湖大橋處進入堤外，包含自行車道，向東可通往汐止、南港，向西可到松山甚至通過大直地區進去中山區，可能的逃逸路線太多，加上槍手身分未明、車牌又是變造的，種種因素目前偵辦進度陷入瓶頸的主要原因。
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