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虛擬貨幣投資失利自導自演 竹聯明仁會持槍搞囚禁...強索1200萬元

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

竹聯幫明仁會吳姓男子以同夥虛擬貨幣投資失利，損失上千萬元為由，率幫眾至對方公司恐嚇「給我賠償」，攜槍強索40萬顆泰達幣（約台幣1200萬元），並簽下1500萬元借據、本票得手後作罷。警方獲悉連月蒐證，持拘票逮捕吳男等5人，詢後依組織等罪嫌送辦，檢方複訊後20萬元不等交保。

台北市刑大指出，吳男（32歲）平時以竹聯幫明仁會大哥自居，先派小弟許男至某虛擬貨幣投資交易課程上課，再稱「小弟為了投資，私下挪用幫會公款，投資失利損失上千萬元」為藉口，要求虛擬貨幣投資交易課程老闆負責。

吳男率幫眾持槍威脅，將被害人曹姓男子（29歲）等4人私行拘禁於當舖、旅館內，強索1200萬元，恐嚇「若有不從就把你帶去山區活埋」，致被害人心生畏懼，依指示轉40萬顆泰達幣（約台幣1200萬元），並額外簽立1,500萬元借據、本票及保管條交付。

警方獲報，立刻組專案小組偵辦，經數月埋伏、跟監蒐證，3月30日見時機成熟，兵分多路於新北市中和區、新莊區、淡水區及八里區等地，執行搜索並拘提犯嫌吳男等5人到案，查扣開山刀1支、甩棍1支、手斧1支、鋁棒1支、面具5頂、手機4支及汽車1輛等證物，警詢後依組織等罪嫌送辦。檢方複訊後吳男20萬元交保，其餘4人5萬元交保。

台北市刑大日前持票逮捕竹聯幫明仁會吳姓男子等5人，他們涉嫌押人恐嚇取財，警詢後依法送辦。記者翁至成／翻攝
台北市刑大日前持票逮捕竹聯幫明仁會吳姓男子等5人，他們涉嫌押人恐嚇取財，警詢後依法送辦。記者翁至成／翻攝
台北市刑大日前持票逮捕竹聯幫明仁會吳姓男子等5人，他們涉嫌押人恐嚇取財，警詢後依法送辦。記者翁至成／翻攝
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