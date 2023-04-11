影／內湖槍擊案槍手模樣曝光！變裝包緊緊...警疑案情不單純

台北市內湖區昨晚發生槍擊案，現場1名王姓男子左小腿中彈受傷，送醫後無生命危險，警方介入追查，發現槍手作案時還特別變裝，騎乘機車往返時身穿深色外套，開槍傷人時卻換穿外送員外套，相關監視器影像今曝光。

監視器影像顯示，槍手昨晚10時許身穿深色外衣騎乘機車行經內湖區康寧路三段巷弄內，停妥車輛後，又換穿某外送平台制服，步行數公尺遭遇51歲王姓男子，因不明原因持槍連開至少15發，擊中王男左小腿後，騎車沿河堤一帶逃逸。