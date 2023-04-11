內湖連開15槍傷人左小腿 槍手變裝外送員、掛機車假車牌躲追緝

台北市內湖區昨晚發生槍擊案，51歲王姓男子在住家附近遭另名男子連開數槍，左小腿中彈，送醫救治後無生命危險，正恢復當中，警方追查槍手身分及下落，發現槍手作案時身穿外送員上衣、騎車往返時外加深色外套變裝，所騎機車掛有變造車牌，積極追查槍手逃向當中。

警方調查，內湖分局昨晚10時21分接獲民眾報案，康寧路三段75巷186弄內，先是有男子爭吵聲，隨後接連傳出類似鞭炮引燃的巨響。

警、消據報到場，51歲王男左小腿中彈，有4處傷口，無生命危險，救護人員將其送往三軍總醫院救治；員警在現場拾獲15枚9mm彈殼，研判槍手至少持槍連開15發。

相關監視器畫面顯示，涉嫌開槍傷人的男子，案發前後身穿深色外套，騎乘1輛普通重型機車出入現場，研判是將機車停妥後，又變裝穿著某外送平台制服外套，步行不出50公尺，因故與王男爭執後，開槍傷人逃逸。

警方初查王男無幫派背景，據悉先前僅有涉及酒駕紀錄，平時與妻子、岳父母等家人同住，案發後曾說「我不認識他，不知道為什麼對我開槍」；家屬則說，不清楚案發時王男在住處附近做什麼，也不知道為何會遭人開槍。

警方表示，傷者清晨5時許手術治療，目前仍在恢復當中，待狀況穩定將進一步釐清案情；案發後槍手騎車沿河堤逃逸，調查其機車車牌，發現原車主是桃園市1名女子，車輛停放家中多日未騎，研判槍手是變造相同車號的偽造車牌作案，目前已鎖定可疑對象，全案尚不排除雙方先前已有糾紛。