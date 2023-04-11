快訊

雪隧狂塞！ 地方拋走北宜公路「里程送兩倍回饋儲值金」

熱帶低氣壓將成今年首颱「珊瑚」？最新路徑出爐

「囡仔昌」車禍亡接著他遭槍殺 關鍵錄音檔曝光！親友懷疑被設局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「囡仔昌」車禍亡接著他遭槍殺 關鍵錄音檔曝光親友懷疑被設局

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市27歲徐姓男子遭槍殺丟包醫院身亡，死者親友今天指控，凶嫌涉嫌利用死者年輕氣盛，容易被激怒，且獲悉平日十分敬重的「囡仔昌」意外車禍自撞去世，利用此一機會來逼他出面，再痛下殺手並懷疑有幕後教唆者。

台南市警三分局說，涉案二名林姓男子已被法官羁押，警方正深入追查其他共犯， 至於是否有教唆者也會一併深入調查。

死者親友指出，整起事件起因係「舊恨新仇」引發，「舊恨」約在1年前，徐曾遭疑是幕後唆使者打傷人，雙方結下樑子，而「新仇」是徐曾去凶嫌家外面，擄走他的小弟，引發不爽，後來徐雖放人，凶嫌在網路十分氣憤地嗆徐。

徐親友表示，親友懷疑死者遭對方設局殺害，因為林嫌故意激怒死者的一段關鍵「嗆聲」音檔曝光，音檔中林嗆：「真的等到很無聊，我想，不然就乾脆一點，別囉唆，今天不是你死就是我死，要的話就今天一次解決，不是你去陪囡仔昌，就是我去陪囡仔昌，要嗎？咱們兩個兄弟，拍謝，說錯了，你不是我兄弟，咱們兩個同輩的，咱兩個處理，你覺得怎樣？」

徐親友認為，幕後唆使者明知徐年輕氣盛，且平日頗敬重的「囡仔昌」劉子賢自撞身亡，就計劃利用此一契機設局要殺害徐掉死者，凶嫌開始不斷刻意嗆死者、激怒死者，死者一怒之下，才會帶著女友從桃園趕回台南，要與對方輸贏。

台南徐男遭槍殺案，關鍵錄音檔曝光，親友懷疑被設局殺害。記者黃宣翰／翻攝
台南徐男遭槍殺案，關鍵錄音檔曝光，親友懷疑被設局殺害。記者黃宣翰／翻攝

台南 兄弟

延伸閱讀

囝仔昌「姪子」中槍遭丟包醫院不治 警逮3嫌追查動機

「囝仔昌」前天才車禍亡 姪兒胸中槍丟包醫院不治 警全力緝凶

槍殺丟包醫院案…死者與囝仔昌無親屬關係 涉案2男遭聲押禁見

台南徐姓男子遭槍擊丟包 疑網路互嗆遭槍殺

相關新聞

影／「囡仔昌」車禍亡接著他遭槍殺 關鍵錄音檔曝光親友懷疑被設局

台南市27歲徐姓男子遭槍殺丟包醫院身亡，死者親友今天指控，凶嫌涉嫌利用死者年輕氣盛，容易被激怒，且獲悉平日十分敬重的「囡...

網路購種子自學 台南男透天厝加蓋溫室種大麻 被判5年10月

曾姓男子去年4、5月間，透過網路購得大麻種子45顆，並由陳姓友人出面承租台南新市一透天厝加蓋溫室栽種大麻，約經2個月的栽...

男雨天開車帶霰彈槍說要「買消夜」 蘆洲警攔查送法辦

36歲江姓男子7日凌晨開車違停在新北市蘆洲區民族路、復興路口，警方路過攔下盤查，竟赫然發現右前座踏板放了1把轉輪霰彈槍，...

北市內湖暗夜傳數聲槍響 1人送醫警急追槍手

台北市內湖區昨晚10時許傳出槍響，救護人員獲報前往康寧路三段巷弄內，將1名傷者送醫救治，警方目前已介入調閱相關監視器畫面...

陸生被通緝逃回大陸 曾威脅機捷、北捷涉150件恐嚇案

台北捷運、桃園捷運今年初接連接獲恐嚇電郵，警方研判2案犯嫌都是曾來台就讀的陸生張海川。據知，張海川所涉恐嚇案累計約150...

靜宜女大生最新動向曝！疑為男友小U赴緬甸又爆借6萬 完整時間軸一次看

台中靜宜大學二年級林姓女大生隻身前往緬甸仰光詐欺園區，引起社會一陣譁然，事件爆發4天以來，陸續傳出林女為現任男友小U不肯回國，甚至出國前向詐騙集團借2000元泰達幣（約新台幣6萬），對種種傳聞，警方正在釐清未對外證實...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦