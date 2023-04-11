影／「囡仔昌」車禍亡接著他遭槍殺 關鍵錄音檔曝光親友懷疑被設局

台南市27歲徐姓男子遭槍殺丟包醫院身亡，死者親友今天指控，凶嫌涉嫌利用死者年輕氣盛，容易被激怒，且獲悉平日十分敬重的「囡仔昌」意外車禍自撞去世，利用此一機會來逼他出面，再痛下殺手並懷疑有幕後教唆者。

台南市警三分局說，涉案二名林姓男子已被法官羁押，警方正深入追查其他共犯， 至於是否有教唆者也會一併深入調查。

死者親友指出，整起事件起因係「舊恨新仇」引發，「舊恨」約在1年前，徐曾遭疑是幕後唆使者打傷人，雙方結下樑子，而「新仇」是徐曾去凶嫌家外面，擄走他的小弟，引發不爽，後來徐雖放人，凶嫌在網路十分氣憤地嗆徐。

徐親友表示，親友懷疑死者遭對方設局殺害，因為林嫌故意激怒死者的一段關鍵「嗆聲」音檔曝光，音檔中林嗆：「真的等到很無聊，我想，不然就乾脆一點，別囉唆，今天不是你死就是我死，要的話就今天一次解決，不是你去陪囡仔昌，就是我去陪囡仔昌，要嗎？咱們兩個兄弟，拍謝，說錯了，你不是我兄弟，咱們兩個同輩的，咱兩個處理，你覺得怎樣？」