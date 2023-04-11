網路購種子自學 台南男透天厝加蓋溫室種大麻 被判5年10月

曾姓男子去年4、5月間，透過網路購得大麻種子45顆，並由陳姓友人出面承租台南新市一透天厝加蓋溫室栽種大麻，約經2個月的栽培，才開始收成，就被警方查獲，台南地院今天上午宣判，曾違反毒品危害防制條例被判5年10月，另陳為幫助犯判2年10月。

歸仁警分局去年8月間循線在新市大社一透天厝2樓加蓋溫室內，查獲大批大麻活株及其剪下近4公斤的大麻葉，當場逮捕26歲曾男及27歲陳男，

曾男供稱，自網路購買大麻種子進口栽培，也從網路上自學大麻的栽培技術，約經2個月的栽培，才開始收成，就被查獲。