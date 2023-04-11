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男雨天開車帶霰彈槍說要「買消夜」 蘆洲警攔查送法辦
36歲江姓男子7日凌晨開車違停在新北市蘆洲區民族路、復興路口，警方路過攔下盤查，竟赫然發現右前座踏板放了1把轉輪霰彈槍，江男避重就輕，聲稱要去買消夜，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例案移送新北地檢署偵辦。
蘆洲警分局三民派出所警員林宏勳、范峻綱，7日凌晨1時許發現1輛廂型車停在路口黃網線，上前攔停盤查並經江姓駕駛同意搜索，發現江男不但無照駕駛，副駕駛座腳踏墊還放著1把轉輪霰彈槍、子彈5顆，立即予以逮捕。
江男有毒品、傷害、恐嚇等前科，住在三重區卻供稱要到蘆洲買消夜，還說槍是買來裝飾用的、還沒開過，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例案移送新北地檢署偵辦，依法未經許可持有槍砲、彈藥，將可處5年以上有期徒刑，併科1千萬元以下罰金。
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