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男雨天開車帶霰彈槍說要「買消夜」 蘆洲警攔查送法辦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

36歲江姓男子7日凌晨開車違停在新北市蘆洲區民族路、復興路口，警方路過攔下盤查，竟赫然發現右前座踏板放了1把轉輪霰彈槍，江男避重就輕，聲稱要去買消夜，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例案移送新北地檢署偵辦。

蘆洲警分局三民派出所警員林宏勳、范峻綱，7日凌晨1時許發現1輛廂型車停在路口黃網線，上前攔停盤查並經江姓駕駛同意搜索，發現江男不但無照駕駛，副駕駛座腳踏墊還放著1把轉輪霰彈槍、子彈5顆，立即予以逮捕。

江男有毒品、傷害、恐嚇等前科，住在三重區卻供稱要到蘆洲買消夜，還說槍是買來裝飾用的、還沒開過，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例案移送新北地檢署偵辦，依法未經許可持有槍砲、彈藥，將可處5年以上有期徒刑，併科1千萬元以下罰金。

警方在廂型車內搜到1把轉輪霰彈槍、子彈5顆，立即逮捕江姓駕駛。記者林昭彰／翻攝
警方在廂型車內搜到1把轉輪霰彈槍、子彈5顆，立即逮捕江姓駕駛。記者林昭彰／翻攝
警方在廂型車內搜到1把轉輪霰彈槍、子彈5顆，立即逮捕江姓駕駛。記者林昭彰／翻攝
警方在廂型車內搜到1把轉輪霰彈槍、子彈5顆，立即逮捕江姓駕駛。記者林昭彰／翻攝
警方在廂型車內搜到1把轉輪霰彈槍、子彈5顆，立即逮捕江姓駕駛。記者林昭彰／翻攝
警方在廂型車內搜到1把轉輪霰彈槍、子彈5顆，立即逮捕江姓駕駛。記者林昭彰／翻攝

毒品 恐嚇

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