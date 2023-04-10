台南男子遭槍擊丟包醫院死亡 兩涉案男子羈押禁見

台南檢方偵辦徐姓男子遭槍擊身亡案，向台南地院聲押二名涉案林姓男子，法官認為他們涉犯殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌重大，且有逃亡及勾串共犯或證人之虞，今天下午5點40分裁准羈押禁見。

法官指出，28歲林姓男子僅承認持有槍彈犯行，否認殺人犯行，但羈押聲請書所載犯罪事實，經同案被告及證人供述及證述明確，他涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、殺人罪等罪嫌疑重大。

法官認為，林所述犯罪動機、犯罪經過及共犯分工情形與同案被告供述內容仍有出入，所持槍彈來源尚有待釐清，還有共犯及證人尚未到案釐清案情，足認有勾串共犯、證人之虞。林所犯未經許可持有槍枝及殺人罪為最輕本刑5年以上有期徒刑罪，且之前有未遵期到庭經通緝始到案紀錄，有相當理由足認有逃亡之虞，具羈押的原因。

至於22歲林姓男子否認犯行，法官認為所述犯罪動機、犯罪經過及共犯分工情形，與同案被告供述內容有出入，所持槍彈來源尚有待釐清，還有共犯未到案釐清案情，有事實及相當理由足認有勾串共犯、證人之虞。他所犯未經許可持有槍枝及殺人罪為最輕本刑5年以上有期徒刑罪，有相當理由足認有逃亡之虞，裁准羈押。