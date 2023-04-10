南港警約砲多次吸毒助興 被依藥事法起訴

台北市警局南港警分局警備隊王姓警員，三度在與他人相約求歡時以二級毒品安非他命助興，並收受毒品款項，新北地檢署認為王員雖有施用並轉售毒品，但行為並未構成販售，依藥事法起訴，並請新北地方法院審酌王身為警察，卻沾染毒品還將毒品轉讓，量處適當之刑。

檢方調查，王員去年12月28日上午在通訊軟體上以200元價格轉讓安非他命0.1公克給陳姓友人，又在今年1月16日以800元價格轉讓0.15公克安非他命給周姓友人，並在今年2月5日晚間轉讓0.15公克安非他命給友人，並讓友人協助他施用安非他命。

今年2月13日，警方持搜索票到王員位於新北市的住所，並扣得0.37克重的安非他命、安非他命殘渣袋兩個、吸食器、電子磅秤等物。