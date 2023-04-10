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南港警約砲多次吸毒助興 被依藥事法起訴

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

台北市警局南港警分局警備隊王姓警員，三度在與他人相約求歡時以二級毒品安非他命助興，並收受毒品款項，新北地檢署認為王員雖有施用並轉售毒品，但行為並未構成販售，依藥事法起訴，並請新北地方法院審酌王身為警察，卻沾染毒品還將毒品轉讓，量處適當之刑。

檢方調查，王員去年12月28日上午在通訊軟體上以200元價格轉讓安非他命0.1公克給陳姓友人，又在今年1月16日以800元價格轉讓0.15公克安非他命給周姓友人，並在今年2月5日晚間轉讓0.15公克安非他命給友人，並讓友人協助他施用安非他命。

今年2月13日，警方持搜索票到王員位於新北市的住所，並扣得0.37克重的安非他命、安非他命殘渣袋兩個、吸食器、電子磅秤等物。

偵查時，王員坦承有轉讓毒品給3名友人，檢方認為，王員雖有收錢並將毒品交給友人，但行為未構成買賣毒品，依藥事法起訴，並請法院審酌王員身為警察，從警十餘年，卻知法犯法，沾染毒品，還為一己之私將毒品轉讓，嚴重損害警察形象，雖事後坦承犯行並悔過，但仍不宜輕縱，請法官量處適當之刑。

南港警分局警備隊王姓警員，因涉嫌轉讓、施用毒品，被依藥事法起訴。記者翁至成／翻攝
南港警分局警備隊王姓警員，因涉嫌轉讓、施用毒品，被依藥事法起訴。記者翁至成／翻攝

毒品 警察

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