靜宜女大生最新動向曝！疑為男友小U赴緬甸又爆借6萬 完整時間軸一次看

靜宜大學林姓女大生上月底失聯，檢警查出林女在台無遭歹徒控制，獨自搭機赴緬。合成圖／記者陳宏睿翻攝、通訊行提供

台中靜宜大學二年級林姓女大生隻身前往緬甸仰光詐欺園區，引起社會一陣譁然，事件爆發4天以來，陸續傳出林女為現任男友小U不肯回國，甚至出國前向詐騙集團借2000元泰達幣（約新台幣6萬），對種種傳聞，警方正積極與林女聯絡，未對外證實。《聯合新聞網》整理林女3月29日下落不明後，完整事件脈絡的時間軸，讓讀者一目了然。

林女清明連假未返鄉 家屬緊急報案協尋

林姓女大生3月29日失聯，本來與家屬約定清明連假返鄉過節，卻未如期返家，家屬十分緊張，與房東聯繫到租屋處，發現人去樓空，並於4月2日晚上8點向清水分局報案。

失蹤前辦新門號 要飛倫敦卻出境泰國

林女失蹤前另外申辦新的手機門號，該門號最後關機時間為3月30日上午8點，基地台位置在桃園機場一帶，警方研判林女出境機率高，最後確認她於3月30日上午8點，搭乘長榮航空飛往英國倫敦，可疑的是，林女沒去英國，而是在轉機途中入境泰國曼谷，當晚再轉機前往緬甸，持護照進入仰光市。

林女被疑遭人蛇集團控制 警方成立專案小組偵辦

家屬表示，林女全部聯絡方式都停擺，不僅電話失聯、社群帳號停止，連租屋處附近的監視器都故障，懷疑被人蛇集團控制自由。警方成立專案小組偵辦，並釐清林女平時交往對象，不排除林女被人口販運從事詐騙，通報外交部駐緬甸台北經濟文化辦事處協處。

林女3月底失聯，警方掌握她已搭機出國，最後落腳緬甸仰光。合成圖／記者陳宏睿翻攝、通訊行提供

告知前男友要出國 他提醒林女「不要被騙」

調查發現，林女曾與一名有詐欺前科的男子交往，交往期間都將自己門號給對方使用，當林女失聯後，家屬都用舊門號找人，後來電話撥通後才發現門號是前男友使用。林女前男友主動現身解釋，兩人交往1年多，期間都是共用手機門號，前陣子分手後，門號由他使用，林女則申辦新手機，他確實知道林女要出國，但不清楚其動向，曾提醒她「不要被騙」。

根據《自由時報》報導，林女前男友過往素行不良，曾擔任詐團的「控車手」，負責監控人頭，還被控涉嫌妨害自由與詐欺罪（共犯），因此針對前男友說法，警方保持存疑。

疑會現任男友 買單程機票赴緬甸

警方表示，林女這趟出國購買的是「單程機票」，沒買回程票，因此推測林女是主動搭機前往，但是否被騙術或其他理由吸引前往，要再釐清。此外，根據《ETtoday新聞雲》報導，林女與前男友交往時共用手機，認識前男友人脈中的現任男友，對方名為小U，在緬甸當地參與詐騙案件，兩人聊天搭上線後，疑似相約促成此行。

警方調查，林女與前男友交往期間，共用一支手機門號，並透過前男友人脈，認識在緬甸從事詐騙的小U，照片為林女在台中街頭畫面。記者游振昇／翻攝

救援團體爆林女甘願被騙 為愛不願歸國

反詐騙組織成員Sammy4月8日在PTT發文透露，女大生確實遭騙出國，「但她樂意」，且堅持要與現任男友同進退，不願獨自上車歸國，就算上車也堅持要返回園區，讓救援人士很挫折。針對此說法，警方沒有證實，但也表示不排除任何可能，盼林女回心轉意。

林女借6萬赴緬 警扣手機有博弈簽注紀錄

根據《ETtoday新聞雲》4月9日報導，林女出國前，曾向人在緬甸的小U借2000元泰達幣（約新台幣6萬），並說「很快就會還錢」。另外，警方在林女舊手機發現，她有在博弈網站現金版下注紀錄，是否因為欠下賭債而赴緬甸，也待釐清。

林女被傳已買好機票歸國 警方：無法證實該消息真偽

4月9日一度有消息指出，林女已經買好機票，離開緬甸園區，不過警方表示，無法證實該消息的真實性，仍積極透過管道與林女溝通。

有知情人士向《三立新聞網》爆料，林女很想賺錢，除了有打工補貼收入，林女家裡也會固定一個月給她一萬元生活費，然而林女漸漸偏離賺錢正途，開始玩地下簽賭。有關林女簽賭傳聞，目前警方都未證實。