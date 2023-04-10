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大帝國舞廳涉販毒案情延燒 4幹部供毒被檢方聲押禁見

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市大帝國舞廳幹部涉販毒，警方牽緝毒犬搜索，查獲109包毒品咖啡包及18包K他命（圖），帶回48人調查。記者張議晨／翻攝
高雄市大帝國舞廳幹部涉販毒，警方牽緝毒犬搜索，查獲109包毒品咖啡包及18包K他命（圖），帶回48人調查。記者張議晨／翻攝
高雄苓雅區「大帝國舞廳」幹部涉嫌在內販毒，橋頭地檢署昨天指揮高雄市警局及憲兵隊合計110人大舉搜索，起初鎖定王姓、朱姓兩名幹部販毒，另追查發現陳姓、黃姓小大班也涉嫌在舞廳擔任藥頭，檢方複訊後，今早認4人有串證可能，向法院聲押禁見。

高雄岡山警分局日前查獲網路販毒案，查扣藥腳手機發現，在苓雅區大帝國舞廳擔任大班的60歲王姓、39歲朱姓女子在舞廳販毒，報請橋頭地檢署緝毒專組檢察官楊翊妘指揮偵辦，安排員警分別喬裝酒客進入蒐證及在外待命「裡應外合」。

檢警昨天動員高雄市刑大、岡山、三民二、苓雅、鳳山、六龜、保三總隊及高雄、台南、屏東憲兵隊共110人，凌晨1時許展開搜索，在舞廳的5間包廂及休息室起獲18包K他命、109包毒咖啡等。

起初岡山警分局鎖定王女、朱女涉嫌透過舞廳販毒，但檢警昨天行動，意外由緝毒犬在黃姓幹部的置物櫃中，搜出73包毒咖啡，另一名陳姓大班幹部也被查獲意圖販售毒品，熟知內情的酒客，若向供毒大班稱「要吸一下」，隨即將毒品送至包廂服務。

檢警昨天掃蕩合計帶回48名幹部、服務生及酒客包含王、朱、黃、陳女在內，另有多名酒客、服務生也被查出持有毒品，警方詢問後，依毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦，另包廂出現毒品的其餘酒客、舞小姐，則被帶回分局採尿送檢，結果預計1個月內出爐。

昨天橋檢複訊後，今早認為王、朱、陳、黃等4人犯重罪且有串證之虞，向法院聲押禁見，據了解，王、朱、陳、黃等4人，疑分屬不同的毒品供貨網絡，4人透過旗下舞小姐，在包廂內兜售毒品，不排除舞廳還有其他幹部涉案，全案正由檢警進一步釐清中。

毒品 販毒

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