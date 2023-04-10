影／竹聯幫角頭也落馬 桃警一個月大掃黑驚見MP5衝鋒槍

桃園市警局配合警政署「防制幫派組合公開活動臨檢及掃黑行動專案」，上月9日至本月8日臨檢1937處治安疑慮場所外，期間破獲包括竹聯幫明仁會勒索案、信堂等黑道角頭毆打學生及家長等案，另在龜山區查獲地下改造槍廠，起出1把非制式MP5衝鋒槍及其他槍彈，犯嫌詢後均移送檢方偵辦。

警方調查，竹聯幫明仁會林口分會組長葉姓男子等5人涉於今年2月間持鋁製球棒痛毆被害人，強迫被害人交付現金及手機，後續更多次恐嚇騷擾、要求交付錢財，桃園警分局接獲報案後報請桃園地檢署指揮，上月22日至龜山查緝葉嫌等人到案，並查扣本票2紙、黑色電火布膠帶1捆、彈簧刀1支、西瓜刀1支、鐵棒1支、鋁製球棒7支及手機等證物，詢後送桃檢偵辦。

另外，竹聯幫信堂承信會副會長陳姓男子日前因兒子與同就讀桃園市某國中同學發生糾紛，逼學生及家屬談判，並邀集30餘人助勢，談判過程中還持刀械威嚇及毆打學生、家屬，致被害人受有腦震盪及骨折等傷害；平鎮分局6日上午動員115名警力兵分多路，分別拘提陳嫌及相關共犯等33人到案，全案移送桃檢偵辦。

龜山分局日前獲報李姓男子疑攜有大量槍械情資，經長期偵蒐，報請台北地檢署指揮，上月22日在李嫌住處查獲非制式MP5衝鋒槍1把、非制式手槍1把、AR9模擬衝鋒槍、子彈數10顆、毒品安非他命1包、吸食器1組等物等證物，全案移送北檢偵辦。