「外送到家」販毒多年 警破門他狼狽遭逮被收押

葉姓男子是毒品小藥頭，在雙北兜售毒品，甚至打著「外送到家」的服務攬客，警方根據線報循線追緝，持票至他住處逮人，發現他在家卻拒絕開門，果斷用鐵撬強勢破門，在屋內查扣毒品安非他命等罪證，警詢後依毒品罪嫌送辦，檢方聲押獲准。

台北市中正第一分局從過去毒品案件向上溯源，認定葉男（32歲）涉嫌重大疑是藥頭，在三重、萬華一帶販毒，蒐證多日後，2月22日持搜索票、拘票到他新北市三重區三民街公寓抓人。

葉男見警方上門，立刻將大門反鎖，警方有備而來，動員鐵撬等器具強勢破門，在他家查扣毒品安非他命6包、毒咖啡包15包、不法所得新台幣1萬2700元等證物，警詢後依毒品罪嫌送辦。檢察官複訊後聲押，法院裁准。

據悉，葉男有多起毒品前科，在三重、萬華一帶販毒多年，為了避免買毒的藥腳遭警察查緝，打著「外送到家」的服務攬客，吸引不少客群。