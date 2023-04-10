聽新聞
test
0:00 / 0:00
「外送到家」販毒多年 警破門他狼狽遭逮被收押
葉姓男子是毒品小藥頭，在雙北兜售毒品，甚至打著「外送到家」的服務攬客，警方根據線報循線追緝，持票至他住處逮人，發現他在家卻拒絕開門，果斷用鐵撬強勢破門，在屋內查扣毒品安非他命等罪證，警詢後依毒品罪嫌送辦，檢方聲押獲准。
台北市中正第一分局從過去毒品案件向上溯源，認定葉男（32歲）涉嫌重大疑是藥頭，在三重、萬華一帶販毒，蒐證多日後，2月22日持搜索票、拘票到他新北市三重區三民街公寓抓人。
葉男見警方上門，立刻將大門反鎖，警方有備而來，動員鐵撬等器具強勢破門，在他家查扣毒品安非他命6包、毒咖啡包15包、不法所得新台幣1萬2700元等證物，警詢後依毒品罪嫌送辦。檢察官複訊後聲押，法院裁准。
據悉，葉男有多起毒品前科，在三重、萬華一帶販毒多年，為了避免買毒的藥腳遭警察查緝，打著「外送到家」的服務攬客，吸引不少客群。
中正警第一分局指出，毒品是萬惡之源，打擊毒品犯罪是重要的治安工作，警方將持續掃蕩、打擊不法，淨化治安打造無毒家園，同時呼籲民眾遠離毒品、拒絕毒害。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言