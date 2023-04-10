直播主迎媽祖演變成廟會圍毆 警方開槍制止逮7人

彰化縣永靖鄉胡姓直播主與友人邱男昨晚在參加廟會活動時，和劉姓男子爆發衝突，雙方人馬打成一團，警方獲報到場，對空鳴槍4槍，將眾人壓制，劉男事後又率眾砸車，警方依傷害、妨害秩序及聚眾等罪嫌將7人移送法辦。

警方初步調查，胡姓直播主與邱男等人昨晚7時正在參加永靖鄉崙美村慈聖宮天上聖母遶境廟會活動時，邱男（35歲）看到劉男（33歲）時大聲打招呼，由於二人先前有嫌隙，劉男認為邱男很招搖，說話太大聲，就揮了二拳打邱男，邱男與身穿黑衣的同伴共6人一擁而上圍毆劉男。

員林警分局偵查隊副隊長吳建明說，警方接獲報案，迅速啟動快打部隊到場，逮捕邱男及胡姓直播主等6名涉案男子。由於當時場面混亂，黑衣人持棍棒揮棒，劉男被打得全身多處瘀傷及擦挫傷，員警也對空鳴槍4槍制止，才控制住場面。

不過劉男趁亂跑走，又去「撂人來」，昨晚8點多率一群友人再回胡姓直播主住處附近，大聲叫罵並砸毀胡姓直播主陣營的4輛車，其中包括3輛雙B名車，由於砸車聲音過大，也嚇壞居民直說「有夠恐怖。」

警方事後也逮捕劉姓男子，連同邱男與胡姓直播等7人，被依妨害秩序及聚眾等罪嫌移送法辦。 永靖鄉胡姓直播主與友人邱男昨晚在參加廟會活動時，和劉姓男子爆發衝突，雙方人馬打成一團，劉男事後又率眾砸車。圖／民眾提供 永靖鄉胡姓直播主與友人邱男昨晚在參加廟會活動時，和劉姓男子爆發衝突，雙方人馬打成一團，警方獲報到場，對空鳴槍4槍，將眾人壓制，並將7人移送法辦。圖／警方提供