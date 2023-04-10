立委批陸生境外頻恐嚇 林右昌：已請警署因應

內政部長林右昌。 聯合報記者林伯東／攝影

民進黨立委莊瑞雄今天指出，近來國內多起恐嚇案經查都是曾來台陸生涉案，恐為社會案件和認知作戰，要求相關單位研議完備作法；內政部長林右昌說，已請警政署長做因應準備。

立法院內政委員會今天進行「近來不法偷渡集團橫行、新興黑道幫派崛起及詐騙案件猖獗，導致民心不安之各部會相關措施檢討與精進」專題報告和備、質詢。

莊瑞雄質詢表示，近來常看到國內發生多起恐嚇案件，有1男在網路上頻發預告，內容佯稱要在桃園機場、松山機場和機場捷運等多處置放爆裂物，且發文時機都適逢有外交使團欲訪台，疑藉此方式此阻止。

由於相關案件層出不窮，莊瑞雄說，經查都是1名曾來台的中國籍陸生涉案，他在網路四處發文恐嚇的作法，讓警方疲於奔命，詢問警政署相關標準作業程序（SOP）為何。

莊瑞雄認為，涉案陸生此舉比共機擾台更嚴重，隨便亂放話、聲東擊西，將警方疲於奔命，這是社會案件或是認知作戰，可能都有，但希望應有更完備做法，否則媒體報導會造成社會恐慌，詢問警政署有無演練或情境備案，並建議法務部和其他各部會也應做相關研議。

內政部警政署長黃明昭答詢表示，經追查這些恐嚇案件確實都是曾來台交換的中國籍張姓陸生涉案，他現在已被通緝而逃回中國大陸浙江，警政署已透過兩岸共打機制協請對岸幫忙查緝，但可能有難度，但也請對岸協助告誡涉案陸生此作法已擾亂台灣治安。

林右昌說，經查近來數起恐嚇案都是同1名陸生涉案，但若今天換成是多人分別在不同國家行使類似恐嚇案件手法，勢必衝擊台灣社會民心，自己之前已請黃明昭就此事做好因應準備，雖然歹徒在境外確實不好查，但對其恐嚇電郵入台後的影響要有相關因應機制。