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大帝國舞廳染毒遭勒令歇業 這家搞倒警察局長換招牌

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

高雄美麗華舞廳2020年7月10日發生鬥毆命案，李姓酒客遭刺殺三刀倒臥血泊中，吳姓舞小姐在門口搶救，送醫仍不治；事後時任高雄市警察局長的李永癸下台。本報資料照片
高雄美麗華舞廳2020年7月10日發生鬥毆命案，李姓酒客遭刺殺三刀倒臥血泊中，吳姓舞小姐在門口搶救，送醫仍不治；事後時任高雄市警察局長的李永癸下台。本報資料照片

高雄大帝國舞廳爆發包廂染毒遭檢警查獲，高市府勒令歇業，巧合的是，2020年7月，新興區美麗華舞廳發生鬥毆兇殺事件，搞倒時任警察局長的李永癸，兩家舞廳幕後老闆都是高雄特種行業重量級人物，綽號「A伯」的李約伯；美麗華後又發生鬥毆事件，業者自主歇業半年，華麗轉手，更名為大世界舞廳繼續跳「探戈」。

高雄市美麗華舞廳2020年7月發生鬥毆，當時林姓男子在舞廳門口持刀殺死不認識的李姓男子，此案導致高雄市前警察局長李永癸受牽連下台，法院依殺人罪，判林17年徒刑定讞，林入監後，反控另派人馬也有打他，涉及重傷害未遂罪，但檢方認為對方是「正當防衛」，偵結處分不起訴。

美麗華舞廳前殺人事件，搞倒高雄警察局長李永癸，當時接任的前高市警局長劉柏良上任時曾公開放話，「八大行業如果做不好自主管理發生案件，就先歇業」，沒想到美麗華又在同年10月發生打群架，業者驚覺不妙，先自主歇業半年。

美麗華歇業半年後，2021年3月更名為「大世界舞廳」重新開幕，時任高市警局長、現任警政署長的黃明昭曾連兩天帶隊稽查，杜絕店家暴力事件發生。

高雄市警界透露，市區舞廳「大帝國」、「金芭黎」、「美麗華」幕後老闆都是特種行業重量級人物、綽號「A伯」的李約伯所有，其中美麗華舞廳出事歇業半年後，已華麗轉身，更名為「大世界」，目前已轉手給黃姓負責人經營。

大帝國舞廳昨被檢警憲人員搜獲王姓和朱姓大班幹部在包廂內涉嫌販毒，並在大班助理年僅25歲的黃姓女子置物櫃中搜出73毒咖啡包，被市府勒令歇業。

據了解，大帝國舞廳染毒變販毒場所事件後，高市警局近期已規畫將針對特種行業場所實施大規模臨檢，以斷絕毒品來源。

林姓男子殺死李姓男子後，被判刑17年入獄，他不甘對方也有動手，提告結果被檢方打臉。圖為當時遭刺倒地的李男。本報資料照片
林姓男子殺死李姓男子後，被判刑17年入獄，他不甘對方也有動手，提告結果被檢方打臉。圖為當時遭刺倒地的李男。本報資料照片
2020年7月，高雄新興區美麗華舞廳前發生命案，警方在案發後進入美麗華實施臨檢。本報資料照片
2020年7月，高雄新興區美麗華舞廳前發生命案，警方在案發後進入美麗華實施臨檢。本報資料照片
高雄大帝國舞廳昨晨遭檢警憲人員大舉搜索後，查獲幹部販毒及百公克的毒品，市府祭出勒令歇業的重懲；舞廳昨夜亮燈，整理內部來不及收拾的杯盤狼籍。記者張議晨／攝影
高雄大帝國舞廳昨晨遭檢警憲人員大舉搜索後，查獲幹部販毒及百公克的毒品，市府祭出勒令歇業的重懲；舞廳昨夜亮燈，整理內部來不及收拾的杯盤狼籍。記者張議晨／攝影

鬥毆 警察 高雄市

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