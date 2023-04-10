桃園警方強力臨檢掃黑 查獲改造槍械及毒品
桃園市警局執行「防制幫派組合公開活動臨檢及掃黑行動專案」，執行臨檢共1937處，查獲各類刑案共701人送辦，查扣衝鋒槍等槍枝7把、子彈68發、各級毒品總重達9.19公斤。
桃園市警局刑事警察大隊大隊長謝有筆接受媒體聯訪表示，3月9日至4月8日期間針對轄內治安顧慮場所同步實施專案臨檢勤務，動用警力5001名，執行臨檢處所共1937處，查獲各類刑案共701人，查扣贓證物改造槍彈、毒品等，將持續強力掃蕩，不容有任何挑釁公權力的行為發生。
警方表示，其中龜山分局日前獲報李男涉嫌持有大量槍械，經長期偵蒐於3月22日收網，並在李男住處查獲非制式MP5衝鋒槍1把、非制式手槍1把、AR9模擬衝鋒槍、子彈數10顆、毒品安非他命1包、吸食器1組等證物，全案移送台北地方檢察署偵辦。
另外，竹聯幫信堂承信會陳姓副會長日前因其子與同學糾紛，竟糾眾逼迫學生及家屬談判，更持刀械威嚇及毆打，造成被害人受傷，經平鎮分局蒐證完整後報請桃園地方檢察署指揮，提報陳男為治平專案檢肅目標，4月6日拘提陳男及相關共犯等33人到案，全案移送桃園地方檢察署偵辦。
桃園分局另外查獲竹聯幫明仁會葉姓組長等5人到案，警方指出，葉男等人因故與人發生糾紛，竟率眾持球棒痛毆被害人，並強迫對方交出手機與現金，後續更多次恐嚇取財，警方3月22日逮人並查扣本票、彈簧刀、西瓜刀、球棒及手機等證物，全案移請桃園地方檢察署偵辦。
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