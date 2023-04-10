快訊

2019年播三市長合體出現「鳳凰雲」挨罰40萬 中天打官司抗罰勝訴

世紀流水席！高雄總鋪師辦200桌「超豪華菜色圖輯曝光」一桌要價2萬以上

文化部忽拍板國漫館 延宕迷航5年後為何2個月快速定案

桃園警方強力臨檢掃黑 查獲改造槍械及毒品

中央社／ 桃園10日電

桃園市政府警察局龜山分局日前獲報李姓男子涉嫌持有大量槍械，經長期偵蒐於3月22日收網，並在李男住處查獲非制式MP5衝鋒槍1把、非制式手槍1把、AR9模擬衝鋒槍、子彈數10顆、毒品安非他命1包、吸食器1組等證物。（桃園市警局提供） 中央社
桃園市政府警察局龜山分局日前獲報李姓男子涉嫌持有大量槍械，經長期偵蒐於3月22日收網，並在李男住處查獲非制式MP5衝鋒槍1把、非制式手槍1把、AR9模擬衝鋒槍、子彈數10顆、毒品安非他命1包、吸食器1組等證物。（桃園市警局提供） 中央社

桃園市警局執行「防制幫派組合公開活動臨檢及掃黑行動專案」，執行臨檢共1937處，查獲各類刑案共701人送辦，查扣衝鋒槍等槍枝7把、子彈68發、各級毒品總重達9.19公斤。

桃園市警局刑事警察大隊大隊長謝有筆接受媒體聯訪表示，3月9日至4月8日期間針對轄內治安顧慮場所同步實施專案臨檢勤務，動用警力5001名，執行臨檢處所共1937處，查獲各類刑案共701人，查扣贓證物改造槍彈、毒品等，將持續強力掃蕩，不容有任何挑釁公權力的行為發生。

警方表示，其中龜山分局日前獲報李男涉嫌持有大量槍械，經長期偵蒐於3月22日收網，並在李男住處查獲非制式MP5衝鋒槍1把、非制式手槍1把、AR9模擬衝鋒槍、子彈數10顆、毒品安非他命1包、吸食器1組等證物，全案移送台北地方檢察署偵辦。

另外，竹聯幫信堂承信會陳姓副會長日前因其子與同學糾紛，竟糾眾逼迫學生及家屬談判，更持刀械威嚇及毆打，造成被害人受傷，經平鎮分局蒐證完整後報請桃園地方檢察署指揮，提報陳男為治平專案檢肅目標，4月6日拘提陳男及相關共犯等33人到案，全案移送桃園地方檢察署偵辦。

桃園分局另外查獲竹聯幫明仁會葉姓組長等5人到案，警方指出，葉男等人因故與人發生糾紛，竟率眾持球棒痛毆被害人，並強迫對方交出手機與現金，後續更多次恐嚇取財，警方3月22日逮人並查扣本票、彈簧刀、西瓜刀、球棒及手機等證物，全案移請桃園地方檢察署偵辦。

桃園 臨檢 毒品

延伸閱讀

男向友人借租賃車失蹤 警查獲改造手槍、毒品送辦

大帝國舞廳客人「叫貨」就送來 緝毒犬立功嗅出這地方有毒

高雄大帝國舞廳包廂交易毒品遭活逮 舞小姐魚貫上警車

男子酒後亂傳求救簡訊 反被警察查獲毒品

相關新聞

大帝國舞廳染毒遭勒令歇業 這家搞倒警察局長換招牌

高雄大帝國舞廳爆發包廂染毒遭檢警查獲，高市府勒令歇業，巧合的是，2020年7月，新興區美麗華舞廳發生鬥毆兇殺事件，搞倒時...

桃園警方強力臨檢掃黑 查獲改造槍械及毒品

桃園市警局執行「防制幫派組合公開活動臨檢及掃黑行動專案」，執行臨檢共1937處，查獲各類刑案共701人送辦，查扣衝鋒槍等...

通緝犯身藏違禁物 下車心虛狂奔百米！警急追逮捕

吳姓工人日前因竊盜案未如期出庭遭通緝，上班途中遇到內湖警方取締酒駕勤務，下車受盤查時，竟拔腿狂奔百米，警方立刻直追控制，...

地點封緘 檢搜索大帝國舞廳諜對諜

高雄市大帝國舞廳幹部涉毒，以往特種行業勾結警察案件不少，檢察官楊翊妘全程保密，將待命地點資料放進信封交給專案人員，要求只...

女大生赴緬前 疑簽注博弈網站

台中市靜宜大學林姓女學生失聯，警方查出人在緬甸的詐騙園區，因常借錢給前男友又疑似在博弈網站簽注，不排除缺錢或積欠賭債而赴...

大帝國舞廳搜出毒品 勒令歇業

高雄市大帝國舞廳幹部王姓、朱姓、黃姓女子涉嫌在店內販毒給舞小姐及客人，警方昨凌晨喬裝酒客蒐證說「要吸一下」，發現幹部送毒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦