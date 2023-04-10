通緝犯身藏違禁物 下車心虛狂奔百米 警急追逮捕
吳姓工人日前因竊盜案未如期出庭遭通緝，上班途中遇到內湖警方取締酒駕勤務，下車受盤查時，竟拔腿狂奔百米，警方立刻直追控制，查扣身上涉嫌檢驗出二級毒品的毒品吸食器，全案依竊盜罪解送歸案，涉毒品部分另移送法辦。
內湖港墘派出所警員王淯群、陳奎凱，今年3月16日在安康路取締酒駕，見一輛小貨車上吳姓乘客神色怪異，吳男與駕駛正要前往工地上班，駕駛經盤查無異狀，吳男下車後心虛神色慌張，竟拔腿狂奔，員警立即趨前追趕百餘公尺，控制其行動。
警方指出，吳男主動交付藏身毒品吸食器，經檢驗殘留出二級毒品，另吳男因竊盜案未出庭，遭新北地檢署通緝，因沒有注意信件，根本不知早被通緝，全案先解送歸案，再依毒品危害防制條例移送士林地檢署。
內湖分局呼籲，警方在各重要幹道執行路檢，將持續加強查緝各式毒品，並向上溯源向下刨根積極偵辦，打擊販毒集團不法犯行。
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