大帝國舞廳被搜索今夜悄亮燈 服務生冷回：可能沒小姐

高雄市檢警憲百名人員，今晨大舉搜索大帝國舞廳，查獲舞廳王姓、朱姓及黃姓大班等幹部涉毒，起獲109包毒咖啡、18包K他命，帶回酒客、舞小姐共49人；高市政府隨即祭出將依毒品危害防制條例規定，勒令舞廳歇業；今晚記者重回舞廳現場，發現舞廳悄悄亮燈，服務生還冷回可能沒小姐，記者求證，證實舞廳只是做內部清潔善後整理。

高雄大帝國舞廳今晨1時45分許，遭百名檢警憲人員罕見封鎖現場，大舉搜索，整起案起源於岡山警分局日前偵辦一起網路販毒案件展開溯源有關。

警方從藥腳扣得的手機中，發現藥頭常進出大帝國舞廳，疑由在舞廳擔任大班的60歲王姓女子和39歲的朱姓女子，透過其承租的包廂和舞小姐，在舞廳裡兜售毒咖啡包、K他命等毒品向客人兜售，隨即報請橋頭地檢署緝毒專組檢察官楊翊妘指揮偵辦。

警方連兩天喬裝酒客進入酒店蒐證，並由支援警力在外待命，今晨1時45分，喬裝酒客的員警在包廂內向大班表明「要吸一下」，毒品就送到包廂，檢警憲百名專案人員「裡應外合」，持搜索票帶著緝毒犬進入舞廳進行搜索。

專案人員在1、2樓共5間包廂及25歲黃姓大班助理的置物櫃中，共起109包毒咖啡、18包K他命等物，檢警另外將12名男客、34名服務生、1名證人共49人帶回驗尿及偵辦。

高雄市政府隨即發聲明強調，依據「毒品危害防治條例」，特定營業場所本身的工作人員涉及販毒違法行為，實屬情節重大，將處以最重處分勒令歇業，市府將針對大帝國舞廳涉嫌販毒情事，祭出最重歇業處分。

記者今晚重回舞廳現場，發現舞廳仍燈火通明，但舞廳外只有泊車小弟，一個人影也沒有，狀似冷清，記者趨前詢問，一名服務生冷回：「可能沒小姐」。

據了解，舞廳亮燈因今天凌晨檢警大動作搜索，導致當時營業的包廂桌上杯盤狼藉、剩下殘羹剩飯，來不及清理，今晚只是做內部整理打掃而已。

高雄市警局強調，警方後續會針對特定場所展開擴大臨檢稽查，對販毒吸毒違法行為絕對零容忍，務必斷絕毒品來源、徹底掃除販毒惡行。