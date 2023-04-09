槍殺丟包醫院案…死者與囝仔昌無親屬關係 涉案2男遭聲押禁見

台南檢警偵辦徐姓男子遭槍擊身亡案，檢察官今晚約9點49分訊問後，認二名林姓男子涉犯殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌重大，且有逃亡及勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見。同案周姓共犯7萬元交保

27歲徐姓男子8日凌晨遭槍擊，被丟包安南醫院後不治死亡。涉案28歲林姓男子攜改造手槍，與開車22歲林姓男友向警方投案。 警方查出，徐生前和28歲林姓主嫌在網路互嗆結怨，相約在永康區談判後，林涉嫌開槍打中徐左胸，再與林姓男友人同車將徐載到醫院前丟包。

警方查出，由於徐生前常打著「囝仔昌」劉子賢名號對人嗆聲，一度被誤認為是囝仔昌的外甥，警方說，清查發現兩人並沒有親戚關係。

據了解，出身永康的徐男最近這幾年都在外地，未住在永康家裡，徐過去曾打著「囡仔昌」名號、說劉是他的阿舅，在外嗆聲行事。近日徐又與林姓主嫌在網路摃上，傳聞徐要去找林嫌的家人，林不滿徐行徑，相約8日清晨1點多到永康鹽行重劃區談判。

雙方見面後一言不合，徐在大馬路邊被押到巷內遭開槍射中，林等人擔心鬧出人命，將徐丟包在醫院急診處前。警方先在歸仁區查獲丟包黑色車輛，又在永康鹽行平道十二路與民松路口拾獲5顆彈殼，確認徐遭槍擊地點。

警方昨天傍晚拘提廿二歲周姓男子到案，查出周提供黑色轎車給林姓男子使用，對於徐遭槍擊一事周供稱不知情。 林姓主嫌自知難逃法網，昨晚7點多攜帶改造手槍和林姓友人投案。

據了解，林姓主嫌供稱，徐生前邀他教訓人，這名對象剛好他認識被他拒絕，徐還揚言要「處理」他家人，他不滿徐言行才開槍。林姓主嫌在臉書上發表，他3月10日才貼出兒子剛出生的畫面，並寫下，「小朋友，我們終於見面囉」，文內還不忘感謝辛苦產下兒子的老婆。林投案向警方坦承開槍，事後覺得很後悔，但已來不及。