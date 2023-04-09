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男向友人借租賃車失蹤 警查獲改造手槍、毒品送辦

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

台東一名44歲陳姓男子向友人借租用車輛，逾期未歸還，租車公司向警方報案。昨天傍晚陳男駕車行經花蓮縣吉安鄉遭警方攔查，車內查獲1包安非他命、1把改造手槍、14發子彈等，帶回派出所訊問，依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、侵占罪嫌移送偵辦。

羅男於上月27日，在台東市向租車公司租用1輛汽車代步，陳男借走後，不僅逾期未還，還找不到人，租車業者向警方報案。台東警方認為陳男北上會到花蓮轄內，便通報花蓮各警分局留意。

警方表示，陳男昨天傍晚6時許行經吉安鄉南海三街時，被巡邏的員警查緝，並在車門扶手處查獲1包約0.72公克的2級毒品安非他命，接著又在後座1個金屬箱內查獲1把改造手槍、2支彈匣、14發子彈及1支槍管等證物，立即將人逮捕帶回光華派出所詢問。

警方指出，陳男供稱，槍械是從網路購買自行改造組裝，毒品是自己的，至於來源卻模糊帶過，交待不清，由於犯罪事證明確，警方依現行犯將陳男移送花蓮地方檢察署偵辦，並持續追查槍械及毒品的來源及流向。

吉安警分局指出，依毒品危害防制條例，販賣2、3級毒品最重可處無期徒刑，另槍砲彈藥刀械管制條例規定，未經許可，擅自改造模型槍、販賣或運輸改造模型槍者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，併科1千萬元以下罰金，接觸槍毒害人害己，呼籲民眾勿以身試法。

陳姓男子向友人借租用的車輛，卻逾期未歸還，遭花蓮警方攔查，車內查獲毒品與手槍，被移送法辦。圖／吉安警分局提供
陳姓男子向友人借租用的車輛，卻逾期未歸還，遭花蓮警方攔查，車內查獲毒品與手槍，被移送法辦。圖／吉安警分局提供
陳男攜帶1把改造手槍、2支彈匣、14發子彈及1支槍管等，遭警方查獲。圖／吉安警分局提供
陳男攜帶1把改造手槍、2支彈匣、14發子彈及1支槍管等，遭警方查獲。圖／吉安警分局提供
陳男向友人借租用車輛卻失蹤，被花蓮警方查獲車上有槍械、毒品。圖／吉安警分局提供
陳男向友人借租用車輛卻失蹤，被花蓮警方查獲車上有槍械、毒品。圖／吉安警分局提供
陳男向友人借租用的車輛後便失蹤，昨傍晚駕車行經花蓮吉安鄉時，遭警方攔查，在車內查獲1包約0.72公克的安非他命等。圖／吉安警分局提供
陳男向友人借租用的車輛後便失蹤，昨傍晚駕車行經花蓮吉安鄉時，遭警方攔查，在車內查獲1包約0.72公克的安非他命等。圖／吉安警分局提供

毒品 台東 槍枝

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