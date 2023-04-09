快訊

T1聯盟／雲豹遭獵鷹啄傷苦吞主場6連敗 魔獸無緣季後挑戰賽

藍委收到「NCC內部吹哨者」信 爆陳耀祥強行闖關鏡電視

拳擊／世錦賽失牌事件周二開會 林郁婷將出席：全面配合

聽新聞
test
0:00 / 0:00

槍擊後丟包一男…主嫌上個月才當爸爸 事後懊悔已來不及

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市27歲徐姓男子昨天凌晨遭槍擊丟包醫院，涉案28歲林姓主嫌昨晚向警方投案。據了解，林姓主嫌3月才喜獲麟兒，卻因不滿徐男跟他在網路上互嗆而痛下殺手，事後因感到懊悔才緊急將人丟包醫院，但為時已晚，警方依殺人、槍砲等罪嫌法辦。

台南市南安南醫院急診室外本月8日凌晨突然有一輛轎車駛來，隨後車門打開一名男子就被扔在地上，而男子倒地後毫無反應，原本站在門口的民眾見狀不知所措，立即通報警衛。據了解，徐男被丟到醫院時疑似左胸中槍，醫護人員見狀緊急實施搶救，但徐男仍因傷重宣告不治。

警方事後展開追緝，8日下午先拘提22歲提供作案車輛周姓嫌犯到案，而晚間兩名林姓犯嫌自知難逃法網，於7點多向專案小組投案，林姓主嫌並交出涉案改造手槍1枝。

28歲林姓主嫌在臉書上發表，他3月10日才貼出兒子剛出生的畫面，並寫下，「小朋友，我們終於見面囉」，文內還不忘感謝辛苦產下兒子的老婆。據了解，林投案向警方坦承開槍，事後覺得很後悔。

28歲林姓男子涉及徐姓男子遭槍擊命案，遭警方依殺人、槍砲罪嫌法辦。翻攝自林姓男子臉書
28歲林姓男子涉及徐姓男子遭槍擊命案，遭警方依殺人、槍砲罪嫌法辦。翻攝自林姓男子臉書
28歲林姓男子涉及徐姓男子遭槍擊命案，他上個兒子才出生。翻攝自林姓男子臉書 ˉ
28歲林姓男子涉及徐姓男子遭槍擊命案，他上個兒子才出生。翻攝自林姓男子臉書 ˉ

兒子 台南 槍擊

延伸閱讀

台南徐姓男子遭槍擊丟包 疑網路互嗆遭槍殺

改造槍械場所藏身巷弄 苗警清源起獲3把改造手槍

台南中槍男子遭丟包醫院不治 警逮3嫌起出手槍1把

27歲男左胸中彈遭丟包醫院不治 台南警逮3嫌

相關新聞

槍擊後丟包一男…主嫌上個月才當爸爸 事後懊悔已來不及

台南市27歲徐姓男子昨天凌晨遭槍擊丟包醫院，涉案28歲林姓主嫌昨晚向警方投案。據了解，林姓主嫌3月才喜獲麟兒，卻因不滿徐...

高雄大帝國舞廳幹部涉販毒 市府祭重手勒令歇業

高雄市警方連續兩天喬裝酒客進入大帝國舞廳消費，掌握舞廳幹部涉嫌在內當藥頭販毒，橋頭地檢署今凌晨1時許見時機成熟，指揮百名...

大帝國舞廳客人「叫貨」就送來 緝毒犬立功嗅出這地方有毒

高雄檢警憲人員今天凌晨大舉搜索大帝國舞廳查毒，2隻緝毒犬跟隨，警方喬裝客人進包廂，向大班表明「要吸一下」，毒品隨即親送包...

高雄大帝國舞廳起獲毒品 遭勒令歇業

高雄市警方連續兩天喬裝酒客進入大帝國舞廳消費，掌握舞廳幹部涉嫌在內當藥頭販毒，橋頭地檢署今凌晨1時許見時機成熟，指揮百名軍警憲人員，帶緝毒犬展開搜索，起獲109包毒咖啡、18包K他命，帶回酒客、舞小姐共49人，今高雄市政府祭重手，將依毒品危害防制條例規定，勒令舞廳歇業。

惡煞替朋友討債 持槍伸進車窗凶狠開槍 子彈貫穿小腿

物流業李姓男子2021年間購買非法槍枝子彈，僅因朋友與蔡姓男子有債務糾紛，持槍攔阻蔡男，甚至衝動開槍，子彈貫穿左小腿。士...

搜索地點封緘檢撂話看就辦洩密 裡應外合破舞廳毒交易

高雄苓雅區大帝國舞廳傳出有藥頭在內販毒，橋頭地檢署指揮近百名警方、憲兵帶著緝毒犬大動作搜索，今凌晨攻堅前，警方先喬裝客人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦