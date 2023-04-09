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槍擊後丟包一男…主嫌上個月才當爸爸 事後懊悔已來不及
台南市27歲徐姓男子昨天凌晨遭槍擊丟包醫院，涉案28歲林姓主嫌昨晚向警方投案。據了解，林姓主嫌3月才喜獲麟兒，卻因不滿徐男跟他在網路上互嗆而痛下殺手，事後因感到懊悔才緊急將人丟包醫院，但為時已晚，警方依殺人、槍砲等罪嫌法辦。
台南市南安南醫院急診室外本月8日凌晨突然有一輛轎車駛來，隨後車門打開一名男子就被扔在地上，而男子倒地後毫無反應，原本站在門口的民眾見狀不知所措，立即通報警衛。據了解，徐男被丟到醫院時疑似左胸中槍，醫護人員見狀緊急實施搶救，但徐男仍因傷重宣告不治。
警方事後展開追緝，8日下午先拘提22歲提供作案車輛周姓嫌犯到案，而晚間兩名林姓犯嫌自知難逃法網，於7點多向專案小組投案，林姓主嫌並交出涉案改造手槍1枝。
28歲林姓主嫌在臉書上發表，他3月10日才貼出兒子剛出生的畫面，並寫下，「小朋友，我們終於見面囉」，文內還不忘感謝辛苦產下兒子的老婆。據了解，林投案向警方坦承開槍，事後覺得很後悔。
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