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大帝國舞廳客人「叫貨」就來　這地方緝毒犬聞出有毒　

聯合報／ 記者石秀華張議晨林保光／高雄即時報導

高雄檢警憲人員今天凌晨大舉搜索大帝國舞廳查毒，2隻緝毒犬跟隨，警方喬裝客人進包廂，向大班表明「要吸一下」，毒品隨即親送包廂；專案人員除在1、2樓共5間包廂查獲毒品外，在緝毒犬嗅聞下，在一名舞小姐的置物櫃中起出73包毒咖啡包。

高雄大帝國舞廳今天凌晨1時45分許，遭百名檢警憲人員罕見封鎖現場，大舉搜索，整起案起源於岡山警分局日前偵辦一起網路販毒案件展開溯源有關。

警方從藥腳扣得的手機中，發現藥頭常進出大帝國舞廳，疑由在舞廳擔任大班的60歲王姓女子和39歲的朱姓女子，透過其承租的包廂和舞小姐，在舞廳裡兜售毒咖啡包、K他命等毒品給消費客人，隨即報請橋頭地檢署緝毒專組檢察官楊翊妘指揮偵辦。

警方於前天和昨天連兩天喬裝酒客進入酒店蒐證，並由支援警力在外待命，今天凌晨1時45分，喬裝酒客的員警在包廂內向大班表明「要吸一下」，毒品就送到包廂，檢警憲百名專案人員「裡應外合」，持搜索票帶著緝毒犬進入舞廳進行搜索。

專案人員逐一1、2樓包廂執行搜索任務，有酒客已睡死在包廂，還有舞小姐見緝毒犬試圖伸手觸摸緝毒犬，嗨喊「好可愛」。專案人員分別在1樓1間包廂以及2樓共4間包廂起獲毒咖啡和K他命等毒品。

保三員警帶著緝毒犬另前往舞小姐和工作人員的置物櫃前查緝，在緝毒犬嗅聞之下，在其中一名小大班（大班助理）黃姓女子的置物櫃中，搜出73包毒咖啡包，黃女辯稱毒品是他人寄放。

專案人員在現場清點毒品，共查獲109包毒咖啡、18包K他命，帶回酒客、舞小姐、會計等共49人調查，檢警將釐清涉案販毒的舞廳人員交易毒品的手法及來源。

大帝國舞廳包廂內非法進行毒品交易，高雄市政府也祭出重手，將依毒品危害防制條例規定，勒令舞廳歇業。

高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包，長髮短裙的舞小姐和幹部40多人被帶回調查。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包，長髮短裙的舞小姐和幹部40多人被帶回調查。圖／橋頭地檢署提供
高雄檢警憲人員今天凌晨大舉搜索大帝國舞廳查毒，保三總隊的2隻緝毒犬跟隨執行搜索任務，有酒客在包廂已睡死。記者石秀華／翻攝
高雄檢警憲人員今天凌晨大舉搜索大帝國舞廳查毒，保三總隊的2隻緝毒犬跟隨執行搜索任務，有酒客在包廂已睡死。記者石秀華／翻攝
高雄檢警憲人員今天凌晨大舉搜索大帝國舞廳查毒，保三總隊的2隻緝毒犬跟隨執行搜索任務。記者石秀華／翻攝
高雄檢警憲人員今天凌晨大舉搜索大帝國舞廳查毒，保三總隊的2隻緝毒犬跟隨執行搜索任務。記者石秀華／翻攝
高雄檢警憲人員今天凌晨大舉搜索大帝國舞廳查毒，舞廳的朱姓（前者）和王姓（紅衣者）大班因涉嫌販毒，被警方帶回查辦。記者石秀華／翻攝
高雄檢警憲人員今天凌晨大舉搜索大帝國舞廳查毒，舞廳的朱姓（前者）和王姓（紅衣者）大班因涉嫌販毒，被警方帶回查辦。記者石秀華／翻攝
高雄檢警憲人員今天凌晨大舉搜索大帝國舞廳查毒，保三總隊的2隻緝毒犬在舞廳工作人員和舞小姐的置物櫃前嗅聞，是否櫃中有藏毒。記者石秀華／翻攝
高雄檢警憲人員今天凌晨大舉搜索大帝國舞廳查毒，保三總隊的2隻緝毒犬在舞廳工作人員和舞小姐的置物櫃前嗅聞，是否櫃中有藏毒。記者石秀華／翻攝
高雄檢警憲人員今天凌晨大舉搜索大帝國舞廳查毒，保三總隊的2隻緝毒犬跟隨執行搜索任務。記者石秀華／翻攝
高雄檢警憲人員今天凌晨大舉搜索大帝國舞廳查毒，保三總隊的2隻緝毒犬跟隨執行搜索任務。記者石秀華／翻攝
高雄檢警憲人員在大帝國舞廳搜索，查獲109包毒咖啡、18包K他命，圖為警方查扣的毒咖啡包。記者石秀華／攝影
高雄檢警憲人員在大帝國舞廳搜索，查獲109包毒咖啡、18包K他命，圖為警方查扣的毒咖啡包。記者石秀華／攝影
高雄檢警憲人員今天凌晨大舉搜索大帝國舞廳查毒，保三總隊的2隻緝毒犬在舞廳工作人員和舞小姐的置物櫃前嗅聞，是否櫃中有藏毒。記者石秀華／翻攝
高雄檢警憲人員今天凌晨大舉搜索大帝國舞廳查毒，保三總隊的2隻緝毒犬在舞廳工作人員和舞小姐的置物櫃前嗅聞，是否櫃中有藏毒。記者石秀華／翻攝
高雄檢警憲人員今天凌晨大舉搜索大帝國舞廳查毒，保三總隊的2隻緝毒犬跟隨執行搜索任務。記者石秀華／翻攝
高雄檢警憲人員今天凌晨大舉搜索大帝國舞廳查毒，保三總隊的2隻緝毒犬跟隨執行搜索任務。記者石秀華／翻攝
高雄檢警憲人員在大帝國舞廳搜索，查獲109包毒咖啡、18包K他命，圖為查扣的毒品。記者石秀華／攝影
高雄檢警憲人員在大帝國舞廳搜索，查獲109包毒咖啡、18包K他命，圖為查扣的毒品。記者石秀華／攝影

毒品 咖啡 販毒

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