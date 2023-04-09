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高雄大帝國舞廳幹部涉販毒 市府祭重手勒令歇業

聯合報／ 記者石秀華張議晨林保光／高雄即時報導

高雄市警方連續兩天喬裝酒客進入大帝國舞廳消費，掌握舞廳幹部涉嫌在內當藥頭販毒，橋頭地檢署今凌晨1時許見時機成熟，指揮百名軍警憲人員，帶緝毒犬展開搜索，起獲109包毒咖啡、18包K他命，帶回酒客、舞小姐共49人，今高雄市政府祭重手，將依毒品危害防制條例規定，勒令舞廳歇業。

全案是由岡山警分局偵辦一起網路販毒案件展開溯源，後來從藥腳扣得的手機中，發現藥頭常進出大帝國舞廳，疑由舞廳的朱、王2名大班人員透過其承租的包廂、舞小姐，在舞廳裡兜售毒咖啡包、K他命等毒品給消費客人，隨即報警橋頭地檢署指揮偵辦。

前天、昨天警方連續兩天喬裝酒客進入酒店蒐證，並由支援警力在外待命，今天凌晨1時45分，橋頭地檢署檢察官楊翊妘見時機成熟，指揮高雄市警局、保三總隊、高雄憲兵隊等單位「裡應外合」，持搜索票進入舞廳進行搜索，搜索行動一直進行到早上7時。

高雄市警局今天指出，現場初步查獲二名舞廳大班涉嫌販賣第三級毒品愷他命，並在舞廳內包廂及服務員置物櫃等處，共計查扣愷他命18包、毒咖啡包109包等證物，檢警另外將12名男客、34名服務生、1名證人共49人帶回驗尿及偵辦。

其中一名大班已坦承在舞廳販毒，高雄市政府隨即發佈聲明，依據「毒品危害防治條例」，特定營業場所本身的工作人員涉及販毒違法行為，實屬情節重大，將處以最重處分勒令歇業，市府將針對大帝國舞廳涉嫌販毒情事，祭出最重歇業處分。

高雄市警局強調，警方後續也會針對特定場所展開擴大臨檢稽查，對販毒吸毒違法行為絕對零容忍，務必斷絕毒品來源、徹底掃除販毒惡行。

高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包。記者張議晨／翻攝
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包。記者張議晨／翻攝
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包，以及K他命毒品。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包，以及K他命毒品。圖／橋頭地檢署提供

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