惡煞替朋友討債 持槍伸進車窗凶狠開槍 子彈貫穿小腿

物流業李姓男子2021年間購買非法槍枝子彈，僅因朋友與蔡姓男子有債務糾紛，持槍攔阻蔡男，甚至衝動開槍，子彈貫穿左小腿。士林地方法院審結認定李男犯非法持有手槍、傷害罪，判處應執行5年10月徒刑。

判決指出，林男因林女和蔡男有債務糾紛，找來李男一起討債，利用不知情的林女打電話約蔡男至台北是內湖區朋友家談判還款事宜，2021年7月28日上午7時許，2人見蔡男抵達內湖，林男直接拿出西瓜刀、李男持槍下車擋住蔡男，李男想拔掉蔡男的汽車鑰匙，蔡男反擊抓住李男的手，李男甩開後直接掏槍伸進車內，對著蔡男下身開1槍，子彈打中貫穿蔡男左小腿。

李男犯案後開車逃逸，受傷的蔡男報案，左小腿受有槍傷，小腿肌外側射入、內側射出，直接貫穿小腿。警方到場查扣擊發裂解的彈頭彈殼各1個，並在當天下午在李男新北市住處查扣作案用手槍、子彈，隔天也循線查獲持西瓜刀入住旅館的林男。

20多歲李男入監前從事物流工作，他辯稱，為了「防身」才會購買槍彈，2021年初在新竹關西鎮，花1萬2看元，向自稱「陳俊傑」男子購買作案用具殺傷力的非制式手槍1把，及子彈7顆（僅2顆具殺傷力）。

合議庭認為，依蔡男傷勢，槍枝殺傷力甚強，李男未經許可持有火力強大槍枝，對社會治安、民眾安危危害甚鉅，僅因朋友和蔡男有債務糾紛而犯案，相較槍砲彈藥刀械管制條例中最低刑5年徒刑，無情堪憫恕減刑適用。

李姓男子犯非法持有非制式手槍罪，判處5年4月，併科罰金5萬元，罰金易服勞役1仟元折算1日，又犯傷害罪處1年徒刑，有期徒刑部分應執行5年10月。可上訴。