搜索地點封緘檢撂話看就辦洩密 裡應外合破舞廳毒交易

高雄苓雅區大帝國舞廳傳出有藥頭在內販毒，橋頭地檢署指揮近百名警方、憲兵帶著緝毒犬大動作搜索，今凌晨攻堅前，警方先喬裝客人在舞廳消費，果然查獲王姓、朱姓大班人員在包廂內交易毒品，隨即與外頭待命警力「裡應外合」，在多個包廂搜出毒咖啡、K他命等物，全案由檢警擴大偵辦中。

檢警調查，岡山警分局偵辦網路販毒案件，後來從藥腳扣得的手機中，發現藥頭常進出大帝國舞廳，疑由朱、王2名大班人員透過其承租的包廂、舞小姐在舞廳裡兜售毒咖啡包、K他命等毒品給消費客人，隨即報警橋頭地檢署指揮偵辦。

由於舞廳進出受到管制，警方偵辦不易，為了蒐證，岡山警方7日、8日連續兩日喬裝客人進入舞廳「消費」，橋檢並指揮苓雅、三民二、鳳山、六龜、保三總隊、憲兵隊等憲警待命，伺機而動。

據了解，此次舞廳搜索相當罕見，已連續兩日有大批警力勤教待命，且勤教前，主辦的檢察官楊翊妘擔心洩密，搜索、待命地點由小信封「封緘」裝好，勤教時將信封發放給支援警力，楊還特別叮囑「只有她下令才能打開，否則以洩密罪論處」。

直到喬裝成客人的員警蒐證完畢，檢方一聲令下，揭開信封後才知道「待命」地點，後再由檢察官指揮，今凌晨率近百名警力進入舞廳搜索。

據悉，檢察官帶軍警進入後，裡面約有200名客人，僅1、2樓各1個包廂仍空著，舞廳外仍陸續有約20名舞姐要去上班，都被軍警堵在外面，警方告訴她們，「今天不營業了，不要在這裡等了」。

軍憲警人員大舉搜索舞廳，凌晨4點多將這朱、王2人帶回，2人疑涉嫌幫朋友販毒被捕。檢警懷疑另有服務生或舞姐涉案，因此全場扣手機，搜索毒品，連3名會計也被帶回當證人，合計帶回39人，分批在岡山分局、苓雅分局、高雄市刑大詢問。

檢警查出，不僅王姓、朱姓藥頭在內持毒，還有多間包廂也被搜出毒品，合計起獲K他命18包、咖啡包109包。有客人狂歡到一半，碰到員警搜索，手機也被扣留，直到今中午才問完筆錄離開分局，詳細涉案人數等，目前正由檢警釐清。

熟悉高雄酒店生態的人士表示，高雄酒店已有近10年沒被檢警大動作搜索，這次帶回這麼多名客人、舞小姐，還查出大量毒品相當罕見。舞廳方面則指，朱、王2名小大班租下舞廳包廂，招攬客人捧場再抽成，不是舞廳員工。

主辦的檢察官楊翊妘為中央警察大學犯罪防治系畢業，曾任監獄官、地檢署觀護人，後來考上司法特考，初分發在台中地檢署，目前為橋檢緝毒專組檢察官。