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女大學生傳出已出園區買機票 警方：訊息待查證

聯合報／ 記者游振昇陳宏睿／台中即時報導

靜宜大學林姓女學生上月30日獨自搭機離境，警方查出她在緬甸，家屬擔心有犯罪集團涉入，今天傳出消息，女學生已離開緬甸的園區，也買好明天機票；警方表示，此訊息仍需查證。

網路有人傳出民間救援團體一名參與者貼文，這是一位長期在柬埔寨的鄉民幫忙，原文如下「出園區了，買了明天機票，要不要回來看她自己，不想回來就會送她回去，如果回來希望不要打擾她，怕媒體，愛到卡慘死，刑事局和家屬各有緣人們能勸都勸了，不幫第二次，我認為不回來下場堪憂，盡力了，有緣人兩天沒睡」。

最後署名感謝「許采蓁議員，刑事局，外交部，移民署，家屬，以及所有幫忙但不願具名的的有緣人們」，內容提到，留下一個紀錄警惕自己。

也強調「你們什麼都不做，出一張嘴，要是這麼厲害，你去園區救救看，你連園區裡面怎麼樣都沒有看過，請問你親身經歷過這些環境嗎？如果沒有， 請你閉嘴，不要整天只想邀功，在那裡講幹話」。

警方表示，仍需從刑事局或外交管道，確認聯絡上女學生，確認她搭機，才能證實此傳聞，女學生離境原因仍未查明。

靜宜大學一名女學生獨自出國失聯至今，這是她在台中市街頭畫面。圖／民眾提供
靜宜大學一名女學生獨自出國失聯至今，這是她在台中市街頭畫面。圖／民眾提供
靜宜大學一名女學生獨自出國失聯至今，今天傳出她已離開緬甸的園區。圖／民眾提供
靜宜大學一名女學生獨自出國失聯至今，今天傳出她已離開緬甸的園區。圖／民眾提供

機票 緬甸

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