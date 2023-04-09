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高雄大帝國舞廳包廂交易毒品遭活逮 舞小姐魚貫上警車

聯合報／ 記者石秀華張議晨林保光／高雄即時報導

高雄橋頭地檢署檢察官溯源查毒，今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包，長髮短裙的舞小姐和幹部近40人，全都上不了班，連清潔婦手機也被查扣，全案目前由檢警偵辦中。

橋頭地檢署今天上午11點多發布新聞稿指出，檢察官楊翊妘指揮高雄市警局岡山、三民二、苓雅、鳳山及六龜等分局，以及刑大、保三總隊刑大、憲兵指揮部高雄、屏東及台南憲兵隊、屏東憲兵隊等單位，於今天凌晨1時許，執行娛樂性毒品查緝專案。

檢警憲人員持搜索票在高雄市苓雅區某舞廳場所查獲工作人員涉嫌在舞廳內販賣娛樂性毒品。搜索後在多名工作人員身上扣得第三級毒品愷他命及毒品咖啡包等毒品，目前全案持續偵辦中。

據了解，檢警溯源追查販毒案，獲悉有人在大帝國舞廳疑向朱姓、王姓2名「小大班」的舞小姐買毒品，檢方才指揮軍憲警人員大舉搜索舞廳，凌晨4點多將這朱、王2人帶回，2人疑涉嫌幫朋友販毒被捕。檢警懷疑另有服務生或舞姐涉案，因此全場扣手機，搜索毒品，連3名會計也被帶回當證人。

據悉，檢察官帶軍警進入後，裡面約有200名客人，僅1、2樓各1個包廂仍空著，舞廳外仍陸續有約20名舞姐要去上班，都被軍警堵在外面，警方告訴她們，「今天不營業了，不要在這裡等了」。

一名酒店客人表示，今凌晨1時許在包廂狂歡，突然遇到警方攻堅，隨即與包廂內的好友、小姐被帶到岡山分局訊問。

由於手機被扣，還得跟警方借電話，他無奈說，跑酒店這麼多次，第一次碰到要被扣手機、驗尿，何況他們包廂又沒搜到東西，無差別扣他們手機，彷彿把客人當成嫌疑人看待，太不合情理。

舞廳方面則指，朱、王2名小大班租下舞廳包廂，招攬客人捧場再抽成，不是舞廳員工。

高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包，長髮短裙的舞小姐和幹部近40人被帶回調查。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包，長髮短裙的舞小姐和幹部近40人被帶回調查。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包和K他命毒品。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包和K他命毒品。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，查獲多包毒咖啡包，長髮短裙的舞小姐和幹部近40人被帶回調查。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，查獲多包毒咖啡包，長髮短裙的舞小姐和幹部近40人被帶回調查。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包，以及K他命毒品。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包，以及K他命毒品。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，並在多名工作人員身上查獲多包毒咖啡包。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，長髮短裙的舞小姐和幹部近40人被帶回調查。圖／橋頭地檢署提供
高雄橋頭地檢署檢察官今晨指揮百名警憲人員，帶著緝毒犬，大舉搜索苓雅區大帝國舞廳，當場在包廂查獲有人交易毒品，長髮短裙的舞小姐和幹部近40人被帶回調查。圖／橋頭地檢署提供

毒品 憲兵

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