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男子酒後亂傳求救簡訊 反被警察查獲毒品

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

32歲張姓男子飲酒又涉嫌吸毒，導致判斷力下降，無法控制自己的行為，今天傳送烏龍簡訊給親生姐姐，自稱有仇人要打他，警方接獲張姐報案後到場追查只是虛驚一場，但在張住處查扣安非他命和毒品咖啡包，警詢後依毒品罪嫌法辦。

張姓女子於今天凌晨1點，接到32歲親生弟弟傳送「有人要揍我」、「真的快來」、「有仇人」、「我說真的」等文字簡訊，張女以為弟弟遭人控制自由，即撥打110報案求助。

台南市警四分局接獲報案電話後，立即由偵查隊長李政憲、育平所長吳尚謙率員前往張姓男子簡訊所傳地址調查。

安平警到達現場民宅時發現，屋內除張姓男子外，另有一對情侶，育平所長吳尚謙第一時間觀察現場，即判斷張姓男子並未遭人控制自由，偵查隊、育平所員警將屋內三人隔開分別詢問後，確認是張男酒醉惡作劇行為。

據了解，張男喝醉酒傳簡訊的地址，由20歲江姓女子承租，與26歲謝姓男友同居，4月8日晚間張男前往該處與謝男、江女飲酒作樂，安平警在現場查扣第三級毒品k他命咖啡包24包，重37.2公克、第三級毒品K他命1小包重0.3公克及K盤2只等證物。

現場3名男、女經帶回育平派出所採尿初篩，均呈二、三級毒品陽性反應，檢驗報告確認後，函送台南地檢察署偵辦。查扣的毒品是張、謝等2嫌共同持有，全案調查後依毒品罪嫌移送台南地檢察署偵辦。

32歲張姓男子飲酒又涉嫌吸毒，傳送烏龍簡訊謊稱被打，警方在張住處查扣毒品咖啡包後法辦。記者黃宣翰／翻攝
32歲張姓男子飲酒又涉嫌吸毒，傳送烏龍簡訊謊稱被打，警方在張住處查扣毒品咖啡包後法辦。記者黃宣翰／翻攝
32歲張姓男子飲酒又涉嫌吸毒，傳送烏龍簡訊謊稱被打，警方在張住處查扣毒品咖啡包。記者黃宣翰／翻攝
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