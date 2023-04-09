男子酒後亂傳求救簡訊 反被警察查獲毒品

32歲張姓男子飲酒又涉嫌吸毒，導致判斷力下降，無法控制自己的行為，今天傳送烏龍簡訊給親生姐姐，自稱有仇人要打他，警方接獲張姐報案後到場追查只是虛驚一場，但在張住處查扣安非他命和毒品咖啡包，警詢後依毒品罪嫌法辦。

張姓女子於今天凌晨1點，接到32歲親生弟弟傳送「有人要揍我」、「真的快來」、「有仇人」、「我說真的」等文字簡訊，張女以為弟弟遭人控制自由，即撥打110報案求助。

台南市警四分局接獲報案電話後，立即由偵查隊長李政憲、育平所長吳尚謙率員前往張姓男子簡訊所傳地址調查。

安平警到達現場民宅時發現，屋內除張姓男子外，另有一對情侶，育平所長吳尚謙第一時間觀察現場，即判斷張姓男子並未遭人控制自由，偵查隊、育平所員警將屋內三人隔開分別詢問後，確認是張男酒醉惡作劇行為。

據了解，張男喝醉酒傳簡訊的地址，由20歲江姓女子承租，與26歲謝姓男友同居，4月8日晚間張男前往該處與謝男、江女飲酒作樂，安平警在現場查扣第三級毒品k他命咖啡包24包，重37.2公克、第三級毒品K他命1小包重0.3公克及K盤2只等證物。