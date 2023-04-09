失聯女大生借泰達幣赴緬 警扣手機有博弈簽注紀錄

靜宜大學林姓女大生在上月底失聯，警方查出入境緬甸仰光，由刑事局國際科聯繫找人，林女因與前任李姓男友共用手機門號，而與前男友的人脈網絡與另名男網友搭上線，另外經過數位手機鑑識，發現林女有在博弈網站現金版下注紀錄，是否欠下賭債而赴緬，也待釐清。

專案小組已通知李男到案說明，李男強調對林女為何赴緬不知情，但有提醒「不要被騙」，因李男曾與林女共用手機門號，該支手機也被警方查扣，尋找蛛絲馬跡。

經數位採證發現，林女有博弈網站現金版的帳號，疑有賭博、簽注的證據，是否因此欠下賭債，而成為此次前往緬甸的原因，專案小組仍在釐清，不過查扣手機內容中，沒有林女向人借錢或借虛擬貨幣的紀錄。

另外有網友在PTT發文，指稱國際救援組織已找到林女，但即便園區放人，但林女仍因該名男網友不願離開而不走，也說林女人在緬北，但網路說法，專案小組都沒有證實。