台南徐姓男子遭槍擊丟包 疑網路互嗆遭槍殺

台南市27歲徐姓男子遭槍擊丟包安南醫院後不治死亡，涉案28歲林姓男子攜改造手槍，與22歲林姓男子昨晚向警方投案，據了解，雙方疑因在網路互嗆結怨，相約約在永康區談判不成，徐左胸中彈。2名林姓男子在徐中槍後，同車將徐載到醫院前丟包。 28歲林姓男子坦承因不爽徐在網路上和他嗆聲才開槍。

8日凌晨2點多，1輛黑色車駛入台南市立安南醫院門口車道，丟包1名男子後離去，傷者左胸中彈，經急救後仍宣告不治。警方查出死者為27歲徐姓男子，由於徐生前常打著「囝仔昌」名號對人嗆聲，一度被誤認為是囝仔昌的外甥，警方今天說，清查發現兩人並無親戚關係。

據了解，徐男生前曾與林男互嗆，8日凌晨雙方約在永康區鹽行地區談判，雙方一言不合，徐在大馬路邊被押到巷內，徐遭開槍射中，林男等人擔心鬧出人命，將徐丟包在安南醫院急診處門口道路。專案小組昨先在歸仁區查獲丟包車輛，又在永康鹽行平道12路與民松路口拾獲5顆彈殼，確認徐遭槍擊地點。

警方昨天傍晚拘提22歲周姓男子到案，周提供黑色轎車給2名林姓男子使用，對於徐遭槍擊一事供稱不知情。