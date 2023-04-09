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台南徐姓男子遭槍擊丟包 疑網路互嗆遭槍殺

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市27歲徐姓男子遭槍擊丟包安南醫院後不治死亡，涉案28歲林姓男子攜改造手槍，與22歲林姓男子昨晚向警方投案，據了解，雙方疑因在網路互嗆結怨，相約約在永康區談判不成，徐左胸中彈。2名林姓男子在徐中槍後，同車將徐載到醫院前丟包。 28歲林姓男子坦承因不爽徐在網路上和他嗆聲才開槍。

8日凌晨2點多，1輛黑色車駛入台南市立安南醫院門口車道，丟包1名男子後離去，傷者左胸中彈，經急救後仍宣告不治。警方查出死者為27歲徐姓男子，由於徐生前常打著「囝仔昌」名號對人嗆聲，一度被誤認為是囝仔昌的外甥，警方今天說，清查發現兩人並無親戚關係。

據了解，徐男生前曾與林男互嗆，8日凌晨雙方約在永康區鹽行地區談判，雙方一言不合，徐在大馬路邊被押到巷內，徐遭開槍射中，林男等人擔心鬧出人命，將徐丟包在安南醫院急診處門口道路。專案小組昨先在歸仁區查獲丟包車輛，又在永康鹽行平道12路與民松路口拾獲5顆彈殼，確認徐遭槍擊地點。

警方昨天傍晚拘提22歲周姓男子到案，周提供黑色轎車給2名林姓男子使用，對於徐遭槍擊一事供稱不知情。

警詢後，2名林姓男子和周姓男子，將被依違反殺人、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

徐姓男子中槍後，由黑色轎車載到台南市安南醫院丟包仍不治。記者黃宣翰／翻攝
徐姓男子中槍後，由黑色轎車載到台南市安南醫院丟包仍不治。記者黃宣翰／翻攝
台南市警方偵辦徐姓男子遭槍擊命案，查扣作案凶槍。記者黃宣翰／翻攝
台南市警方偵辦徐姓男子遭槍擊命案，查扣作案凶槍。記者黃宣翰／翻攝
台南市警方偵辦徐姓男子遭槍擊命案，警詢後依殺人、 槍砲罪嫌將2名涉案林姓男子法辦，28歲林姓男子（右）坦承開槍 。記者黃宣翰／翻攝
台南市警方偵辦徐姓男子遭槍擊命案，警詢後依殺人、 槍砲罪嫌將2名涉案林姓男子法辦，28歲林姓男子（右）坦承開槍 。記者黃宣翰／翻攝

台南 槍擊

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