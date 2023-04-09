影／竹市警為期一個月專案 威力掃蕩成果豐碩

新竹市警察局為展現維護地方治安決心，3月9日至4月8日規畫「幫派組合專案臨檢」，警方統計，專案期間查獲各式長短槍械4把、子彈54顆、拘捕販毒藥頭18件21人、 查扣新興毒品彩虹菸1377支、大麻煙油218支、安非他命1包、K菸17盒、K他命混合煙草1包、K他命1包及販毒贓款現金23萬元、偵破各類刑案累計253件，成果豐碩。

警方說，這次專案動員市警局刑警大隊、保安隊、少年隊、婦幼隊及各分局警力共974人次，臨檢轄內幫派圍事酒店、夜店、電子遊藝場及PUB等532處場所，並運用第三方警政結合市政府各局處聯合稽查，壓制不法業者氣焰，強力打擊壓制幫派氣焰，專案成果豐碩。

其中，新竹市警察局第一分局偵查隊23日凌晨在竹北市勝利11街查緝遭台北地院、宜蘭地檢及新竹地檢三地通緝，需執行徒刑3年的林姓通緝犯，林為不想坐牢，見警方現身強力拒捕，企圖逃跑，立刻遭現場優勢警力壓制在地逮捕。