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女大學生到緬甸不願回國 警方持續訪查釐清她交友情形
靜宜大學林姓女學生上月30日疑似獨自到緬甸找男網友，失聯至今，據了解，已有民間救援者找到女學生，但她不願返台，警方透過外交等管道引導女學生返台，也持續在國內釐清她交友狀況，查明她突然出境原因。
靜宜女大生的李姓前男友向警方表示，林女疑出國找尋男網友，外傳我駐外人員4月7日曾在緬甸北部的詐騙園區內找到林女，她不願返台，堅持「男友不走、我也不走」，還有一名自稱國際救援組織的工作人員，在PTT上發文指稱林女確實受騙到緬甸，「被騙的，但她樂意」。
自稱救援者男子說，「救援中動用到的關係跟層級前所未見」，最後在一處詐騙園區內找到林女，園區也知道事情鬧大不好，願意讓林女回去；據了解，女學生的現任男友在當地疑從事不法，獲知此事已鬧大，不敢再收留女學生。
警方表示，仍無法證實自稱民間救援者的說法，刑事局確實曾透過間接管道聯繫上林女，目前只能等林女返台才能釐清，因為女學生沒被強行帶走，目前也未查出犯罪集團涉案證據，警方持續釐清林女交友狀況及與其家庭溝通聯繫，林女在落地泰國時曾打開手機和高中同學聯繫，但尚未打電話給家屬。
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