改造槍械場所藏身巷弄 苗警清源起獲3把改造手槍
苗栗縣警察局3月9日起1個月執行清源專案，查獲各類犯罪311件、311人，其中，專案小組監控2個多月於3月21日在竹南鎮彭姓男子租住處，搜索扣案3把改造手槍及工具，嚇阻危害治安。
警政署針對幫派據點、圍事經營及經常出入行業處所執行威力掃蕩臨檢，並加強掃黑、打詐、肅槍與安居專案等專案執行，3月9日至4月8日規畫清源專案，苗栗縣警局期間動員1660人次，臨檢675場次，並結合縣府聯合稽查18場次，展現打擊犯罪，掃蕩黑道幫派決心。
警方統計1個月專案期間，移送治平案件2件19人，檢肅具竹聯幫、明仁會等幫派背景14人，查獲販賣毒品10件10人、詐欺集團3件20人、通緝犯69人，及詐欺等各類犯罪311件311人，查扣毒品228.79公克、改造手槍4把、子彈67顆、模擬槍2枝，及改造工具等。
其中，竹南分局專案小組2個多月監控蒐證於3月21日持搜索票，在彭姓男子竹南鎮租住處，當獲改造手槍3把、半成品1把、子彈4顆、霰彈1顆，再擴大偵辦，3月29日至新北市新店區起獲改造手槍1枝、子彈54顆。
另，縣警察局局長莊勝雄呼籲鄉親，「全民普發6000元」發放方式有直接入帳、造冊發放、登記入帳、ATM領現，及郵局領現5大方式，其中領有勞保年金、國民年金、勞退等特定族群，不須登記，直接匯入帳戶，政府不會以簡訊、電子郵件或打電話等方式通知領取，民眾若遇到類似情形，撥打165反詐騙諮詢專線。
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