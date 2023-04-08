北市大樓保全手握針筒陳屍宿舍 不排除涉毒死因待釐清

台北市中山區某大樓保全員鄭姓男子，今早被發現陳屍員工宿舍，他手握含有不明液體的針筒，且過去曾有涉及毒品案紀錄，檢警不排除其死因與毒品有關，將相驗釐清確切死因。

據悉，62歲鄭男生前是中山區林森北路一棟住商大樓約聘雇保全員，平時正職人員休假時貼班支援，住在大樓頂樓員工宿舍內，昨早曾與友人通電話聯繫，今早友人上門拜訪，鄭男未應門，友人找到房門鑰匙開門入內，發現鄭男躺在椅子上，無呼吸心跳，立刻報警處理。

救護人員到場確認鄭男已明顯死亡，警方介入派員到場採證，發現鄭男瘦骨如柴，四肢有疑似針頭注射後形成的瘀傷，其手握一只裝有不明液體的針筒，將扣回送驗成分，又鑑於鄭男生前曾有多次涉及毒品案紀錄，檢警不排除死因與毒品有關。