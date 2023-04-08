專破壞娃娃機店投幣機買毒 新竹2毒蟲落網

新竹縣市地區近期陸續發生娃娃機店遭人破壞投幣機偷走錢財的案件，引起娃娃店業界公憤。新竹市第三警分局獲報組成專案小組，經多日跟監埋伏蒐證後查知鄭姓與孫姓男子拿錢買毒涉嫌重大，昨天查獲2人到案，2人還一度想跑遭警壓制上銬逮捕，並搜出毒品海洛因、毒品吸食器、注射針筒等違禁品，依法送辦並聲請羈押。

新竹市警察局第三分局掌握，鄭姓與孫姓男子多趁深夜時分，且娃娃機店無人看管之際，一人在車上把風、另一人持油壓破壞剪、老虎鉗、板手等工具，進入店內破壞投幣機後竊取裡面零錢花用購買毒品，得逞後立刻駕車逃逸，造成店主及台主損失。

由於該2名嫌疑人多次犯案得逞，新竹地區不少娃娃機店都受害，店主及台主人人自危，更引起業內公憤，彼此提供做案影像與車輛資料互相提醒，也提供相關情資送交警方處理，新竹市警察局第三分局獲報後立即組成專案小組，掌握2名犯行蹤跡。

警方指出，由於時機成熟昨天報請新竹地方檢察署指揮偵辦，並向新竹地方法院聲請搜索票，分別於新竹市南大路、宮口街一帶當場查獲鄭、孫二嫌到案，並從2人做案車輛上起獲油壓破壞剪、老虎鉗、空氣槍、六角板手、藍波刀等犯罪工具，同時扣得犯罪所得1680元，全部都是偷來的硬幣零錢。