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「囝仔昌」前天才車禍亡 姪兒胸中槍丟包醫院不治 警全力緝凶

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南綽號「囝仔昌」地方狠角色劉子賢因與「紅龜」洪政軍糾紛遭斷掌，在安南醫院丟包，撿回一條命，前天才在彰化駕車自撞身亡，未料，今晨27歲徐姓男子今晨左胸疑中槍，遭丟包在安南醫院，經搶救傷重不治，據指出兩人是叔姪關係，警方成立專案小組緝凶。

檢警調查，劉子賢曾幫女性友人出頭，得罪洪政軍，2014年9月7日凌晨，洪男假借中秋烤肉邀約劉男，劉男與四名友人到場，雙方爆衝突，洪男對空鳴槍，劉男友人見狀逃離現場。

劉子賢當時被洪政軍等人押走綑綁手腳，以衣服蒙住雙眼、膠帶封貼嘴巴，接著拿武士刀將劉男雙掌自手腕處剁下，之後載劉男赴安南醫院，劉男走進急診室後，因失血過多休克，及時搶救撿回一命，遭剁下的斷掌，被丟棄在國聖橋下。

據指出，徐男家人已前往認屍，確認死者身分，希望警方早日緝捕凶嫌，給死者一個交待。

台南檢警下午相驗，台南地檢署指出，死者左胸疑似有槍傷，進一步死因待解剖鑑定。

據指出，今晨在安南醫院遭丟包的徐男，與「囝仔昌」兩人是叔姪關係，警方成立專案小組緝凶。圖／取自臉書
據指出，今晨在安南醫院遭丟包的徐男，與「囝仔昌」兩人是叔姪關係，警方成立專案小組緝凶。圖／取自臉書

洪政軍 彰化 中秋

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