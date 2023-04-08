前一天才被查獲 男同一地點2度被查獲持有「彩虹菸」

賴姓男子上月底才被員警查獲持有混合毒品的「彩虹菸」，隔日又在同一處遭攔查，再次被查獲持有彩虹菸，兩次都稱「來台北等朋友」，警詢後皆依違反毒品危害防制條例罪嫌移送裁罰。

警方調查，26歲賴姓男子家住桃園市，3月31日凌晨2時許駕駛一輛白色汽車，違規停車在台北市中山區民生東路一段人行道上，巡邏員警見狀上前盤查，聞到車內飄出異味，仔細檢視後在車輛車門置物處發現貌似混有毒品的紙菸4支，經試劑初驗呈三級毒品卡西酮陽性反應。

經查，賴男前一天也獨自出現在同一處，同樣遭巡邏員警查獲持有相同混有毒品的「彩虹菸」3支，遭送辦裁罰，卻不知悔改，持續攜帶毒菸，再被查獲，仍遭依法送辦裁罰。

據悉，彩虹菸曾經紅極一時，過去毒販進口毒品原料不易，將製毒剩下的殘廢料作為液態毒品，將紙菸泡入液體、曬乾製成，常見混入卡西酮、K他命等三級毒品，因製作成本低，對青少年影響甚鉅；警方呼籲，毒品危害人體甚鉅，民眾應珍惜生命，遠離毒品，也切勿心存僥倖、以身試法。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康